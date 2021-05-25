فيديو عمرو سعد ومصطفى شعبان يقتحمان ستديو عمرو أديب على الهواء وهل يقدمان "ملوك الجدعنة 2"؟

مصطفى شعبان وعمرو سعد ظهرا اليوم في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وتحدثا عن نجاح مسلسلهما الأخير "ملوك الجدعنة" وكواليسه وعن حقيقة تكرارهما لتعاونهما مجدداً في الفترة المقبلة.

عمرو سعد ومصطفى شعبان يكشفان كواليس "ملوك الجدعنة"

وكشف الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان كواليس مسلسلهما الأخير "ملوك الجدعنة"، وقال عمرو سعد أن الفكرة بدأت باقتراح من المنتج صادق الصباح والذي قال له إنه يريد تقديم فكرة درامية حول الصداقة، وضرب له مثل بفيلم "سلام يا صاحبي" لعادل إمام وسعيد صالح، ووافق مصطفى شعبان على الفور خاصة بعدما أخبره المنتج عن موافقة عمرو سعد أيضاً، وقال عمرو سعد إنه أحب العمل مع مصطفى شعبان ورأى ان أجتماعهما سوياً أفادهما كثيراً.

عمرو سعد ومصطفى شعبان يقتحمان ستديو عمرو أديب

وفاجأ عمرو سعد ومصطفى شعبان الإعلامي عمرو أديب بدخول الاستديو على الهواء، وأجبراه على الخروج إلى فاصل إعلاني ومازحاه بعد طلبهم منه التوقف عن الحديث عن الأخبار لانتظارهما في الخارج كثيراً، وكشف الثنائي عدة كواليس في المسلسل وقالا إن الشركة المنتجة للمسلسل لم تحدد شخصياتهم في المسلسل وتركت لهم حرية الاختيار بين شخصيتي "سفينة" و"سرية"، وأضافا إنهما لن يتشاجرا في العمل لانهم على درجة كبيرة من الوعي ويتقبلان الاختلاف في العمل.

هل يقدم عمرو سعد ومصطفى شعبان "ملوك الجدعنة 2"؟

وعن حقيقة تقديم الجزء الثاني من مسلسل "ملوك الجدعنة"، قال الفنان مصطفى شعبان إنه لا يرفض الفكرة ولكن الأساس هو وجود سيناريو جيد سواء في نفس القصة للمسلسل أو مسلسل آخر، وأشار عمرو سعد إنهما يفكران في تقديم تعاون جديد بينهما في السينما، لاستغلال نجاحهما الكبير في المسلسل، وأشاد مصطفى شعبان بالفنان عمرو سعد وقال إنه صاحب تاريخ ومثقف واستمتع بالعمل معه، وأشاد الثنائي بالفنان عمرو عبد الجليل وقالا إنه أضاف كثيراً للمسلسل بخفة ظله وإفيهاته بالعمل.

وعبر مصطفى شعبان وعمرو سعد عن سعادتهما للعمل مع الفنان الراحل يوسف شعبان في المسلسل، وقال مصطفى شعبان إن وجود الفنان يوسف شعبان كان يحقق لهما توازن نفسي وفني كبير في العمل، وكان كلما يراه يشعر بالفن والثقافة والإنسانية، وقال عمرو سعد إن الفنانة دلال عبد العزيز بذلك جهداً كبيراً في المسلسل ووصفها بالإنسانة والفنانة الرائعة وكان يشعر بالفعل إنها والدته.