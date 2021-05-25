4 نجوم يعانون من أزمات صحية في يوم واحد وأول تعليق من شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شريف دسوقي وخالد سامي وعدد من نجوم الفن أقلقوا الجمهور اليوم بعد الكشف عن معاناتهم الصحية، حيث خضع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه، وكذلك تدهورت حالة الفنان خالد سامي مجدداً ونقل إلى العناية المركزة.

أول تعليق من شريف دسوقي بعد بتر قدمه

ونشر الفنان شريف دسوقي أول تعليق له على صفحته الرسمية بفيسبوك بعد خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه بسبب إصابته بالقدم السكري وقال:" قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء"، وذلك بعدما كشفت الفنانة بدرية طلبة عن أزمته الصحية وقالت في تدوينة لها:" للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والاشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

النجوم يتضامنون مع شريف دسوقي

وتضامن عدد من الفنانين مع الفنان شريف دسوقي بعد الكشف عن عمليته الجراحية وبتر قدمه، ووجهوا له دعوات ورسائل تضامن ومنهم الفنانة رانيا يوسف التي قالت عبر حسابها بتويتر:" ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب"، ونشرت الفنانة مي كساب أيضاً رسالة إلى شريف دسوقي وقالت:" ألف سلامة عليك يا شريف دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم".

تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي

وأصيب أيضاً اليوم الفنان خالد سامي بأزمة صحية جديدة بعد أشهر من معاناته الصحية بعد عملية زراعة كبد، وكشفت زوجته اليوم عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها النجم السعودي في تغريدة عبر حسابها على تويتر، وأوضحت أن حالة زوجها تدهورت مجددًا منذ يوم 27 من شهر رمضان، وتم إدخاله لغرفة العناية المركزة مرة أخرى، وكتبت عائدة العتيبي عن زوجها عبر تويتر: "الحمد لله المتفضل على جميع خلقه، حالة خالد سامي الصحية من الـ27 من رمضان انتكست؛ وهو ما استدعى إدخاله العناية المشددة وما زال، لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه..".

إصابة الملحن طلال باغر بكورونا ونقل يمنى شري للعناية المركزة

وعلى الجانب الآخر، طمأن الملحن السعودي طلال باغر متابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال إن تلقيه لقاح كورونا أثر بالإيجاب على حالته الصحية وقال في تغريدة له:" قدر الله وماشاء فعل، رغم اني اخذت جرعتي اللقاح (محصن) ورغم الأخذ بكافة الاحترازات الوقائية إلا الكورونا استطاعت أن تصيبنا..الحمدلله رجعت بيتي وانا بخير وعافية، شكراً وزارة الصحة على ماتقدمه من خدمات ومجهودات جبارة، شكراً دولتنا العظيمة على عطاءاتها السخية واهتمامها بإنسانها على هذه الأرض الطيبة".

وأصيبت الإعلامية والممثلة اللبنانية يمنى شري لأزمة صحية اليوم بعدما تعرضت لحادث مؤخرًا تسبب في دخولها المستشفى وإقلق الجمهور على حالتها الصحية، حيث تعثرت الإعلامية يمنى شري وسقطت على رأسها ثم فقدت الوعي لتنقل إلى المستشفى بعد ذلك وتوضع في غرفة العناية المركزة، خوفًا من إصابتها بارتجاج في المخ أو نزيف.