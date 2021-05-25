بتر ساق الفنان شريف الدسوقي

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرض الفنان شريف الدسوقى ، إلى عملية بتر في الساق، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، كتبت، عبر حسابها في وقت سابق، أمس،: “شريف دسوقي داخل العمليات كمان ساعة، دعواتكم من فضلكم”.

وفي منشور آخر لها، عادت وكتبت: “عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني أدم يفوق من البنج؛ يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف، ويقوي قلبك، ويتم شفاك على خير”.