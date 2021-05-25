شاهد.. إيمان السيد تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة

نشرت الفنانة إيمان السيد، صورة لها من خلال حسابها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات، فيما بين: “متألقة وجميلة يا أحلى نجمة- العسلية المحترمة- عسل يا إيمان بحبك قوي قوي”.
يذكر أن الفنانة إيمان السيد، حلَّت ضيفة على الإعلاميين، رزان مغربي ومهيب عبد الهادي، في برنامج "مهيب ورزان في رمضان”، المذاع على قناة "إم بي سي مصر".
وتبرعت إيمان السيد، بـ100 ألف جنيه لجمعية رسالة، خلال مشاركتها في حلقة البرنامج.
وشاركت إيمان السيد في فقرات ترفيهية، خلال استضافتها في حلقة برنامج “مهيب ورزان في رمضان”.
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