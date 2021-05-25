بدرية طلبة: شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف الدسوقى

نشرت الفنانة بدرية طلبة على عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شكل لكل من ساند الفنان شريف الدسوقى. وقالت الفنانة بدرية طلبة:شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة #أمل_النجار دكتور #سامى_زقيلح اللي عمل العملية شكرا #اسلام_صلاح اللًي مسبهوش لحظة شكرا يا #نورالسيد دكتور #اشرف_زكى الاستاذة #نهال_عنبر زميلنا #مصطفي_درويش أستاذ #جمال_العدل وبطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفي وحيبدء في مرحلة (التأهيل النفسي) علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله واللي عايز يطمن عليه أوصحفي عايز معلومة يتواصل مع #اسلام_صلاح وشكرا

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