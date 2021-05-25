أول يونيو.. علي الألفى يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش في...

يحيي المطرب علي الألفي حفلاً غنائيًا بداية شهر يونيو المقبل على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "غنوه حب" و"مش لازم" و"متنفعلكش" و"وراء كل باب" وغيرهم.

وحل مؤخرًا المطرب على الألفى أحد نجوم برامج اكتشاف المواهب ضيفًا فى تليفزيون اليوم السابع مع الزميلة منة يحيى، وشرح أسباب اختفائه عن الساحة الفنية والظروف الصعبة التى واجهته، حيث إنه حاول استكمال طريقة فى الغناء ولكن الحظ لم يحالفه بشكل كبير.

من ناحية أخرى قال على الألفى مؤخرًا أنه بدأ مشواره الفنى فى القاهرة منذ 11 عامًا، فقدم العديد من الحفلات فى ساقية الصاوى والأوبرا، وشارك بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا مع المخرج خالد جلال، وشارك أيضًا ببرنامج the voice

وأضاف على الألفى، أثناء استضافته ببرنامج سهرانين على قناة on، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة: هناك مهنة مهمة جدًا فى عالم الغناء قد أنقرضت وهى مهنة منتج الكاسيت، فأصبح المطرب هو المنتج والموزع والماركتنج، مضيفًا: بسبب عدم توفيقى قررت السفر لسلطنة عمان لأصبح موظفا عاديا جدا، دوامه من التاسعة صباحا.

من ناحية أخرى طرح على الألفى دعاء دينيا منذ فترة بعنوان "خليك فى حالك" وهو من كلمات وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل.

يذكر أن على الألفى بدأ مشواره الفنى منذ حوالى 11 عاما، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.