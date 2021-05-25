يوسف حسين الإمام مخرجا لفيلم روائى طويل

يخوض يوسف نجل الراحل حسين الإمام، أولى تجاربه في إخراج الأفلام الروائية الطويلة من خلال فيلم كوميدى من بطولة خالد منصور وشادى ألفونس ومن المقرر البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة

وخطف الفنان الشاب يوسف حسين الإمام الأنظار خلال ظهوره الأول في مسلسل لعبة نيوتن بدور "عمر " في أولى تجاربه التمثيلية، في موسم رمضان الماضى، والذى ظهر في مشهد مع سيد رجب "بدر" داخل بيته، وانتشرت صور ليوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه سيكون امتدادا لتاريخ والده الفنان الراحل حسين الإمام.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أن يوسف حسين الامام خريج معهد سينما قسم اخراج واشتغل مخرج في عدد من الأفلام القصيرة وأيضا كمدير تصوير في عدد من الأعمال .