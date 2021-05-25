هانى رمزى يعرض مسرحية ”أبو العربى” في السعودية والكويت

يخطط النجم هانى رمزى، لعرض مسرحية "أبو العربى" في السعودية والكويت خلال الفترة المقبلة، والتي تعرض حاليًا في أحد المسارح بمدينة نصر، وأشاد بها الجميع، وأعادته إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003.

وأكد مؤخرًا النجم هانى ،أن مسرحية "أبو العربى" التي يعرضها حاليًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه في السينما وحقق نجاح كبير، مشيرًا أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ويشارك في البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا ،ان الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .