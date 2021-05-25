وفاة شقيقة نانسى صلاح بعد رحيل والدتها بيومين

أعلنت الفنانة الشابة نانسى صلاح وفاة شقيقتها، وذلك بعد وفاة والدتها بيومين، وكتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام "البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ميرفت عبد الفتاح العزاء والدفنة بأذن الله فى المقابر.. مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا فى مصيبتنا".

وتابعت "ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين قلبى واجعنى يارب.. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

فيما عبرت عن حزنها الشديد لفقد والدتها وشقيقتها فى أيام قليلة، قائلة عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام" "اللهم لا اعتراض الاتنين بينهم يومين أمهاتى اللى ولدتنى واللى ربتنى اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلفنى خيرا منها".

وكانت الفنانة نانسي صلاح أعلنت عن وفاة والدتها يوم الأحد الماضى عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماما فى ذمة الله .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين لا إله إلا الله"، فيما حرص عدد من الفنانين على تعزيتها عبر التعليقات، كتب الفنان مصطفي خاطر "البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك، فيما كتبت الفنانة أيتن عامر "حبيبتى البقاء لله ربنا يرحمها يا رب".

وتشارك الفنانة الشابة نانسي صلاح بالوقت الحالي في بطولة فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى، والمقرر طرحه 2 من شهر يونيو المقبل، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.