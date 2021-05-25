شيري عادل تروج لفيلمها الجديد ”للإيجار”

بصورة من بوستر الفيلم، روجت الفنانة شيري عادل لأحدث أفلامها السينمائية وهو فيلم للإيجار، والمقرر طرحه غدا الأربعاء بدور العرض السينمائي.

وعلقت شيري عادل على صورة البوستر الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبة: "فيلم شقة للإيجار، مبروك، إن شاء الله بكرة في السينمات".

وكان قد شهد الفيلم عددا من التأجيلات بسبب جائحة كورونا وهو يدور في إطار كوميدى لايت ويلعب بطولته عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي وشيري عادل محمد سلام.