بصورة من بوستر الفيلم، روجت الفنانة شيري عادل لأحدث أفلامها السينمائية وهو فيلم للإيجار، والمقرر طرحه غدا الأربعاء بدور العرض السينمائي.
وعلقت شيري عادل على صورة البوستر الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبة: "فيلم شقة للإيجار، مبروك، إن شاء الله بكرة في السينمات".
وكان قد شهد الفيلم عددا من التأجيلات بسبب جائحة كورونا وهو يدور في إطار كوميدى لايت ويلعب بطولته عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي وشيري عادل محمد سلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيري عادل تروج لفيلمها الجديد ”للإيجار” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.