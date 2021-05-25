مصطفى شعبان: محظوظون بالتصوير مع يوسف شعبان في أيامه الأخيرة

كشف الفنان مصطفى شعبان عن كواليس تصوير مسلسل ملوك الجدعنة مع الفنان الراحل يوسف شعبان والذي وافته المنية خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال شعبان، إن أسرة المسلسل محظوظة بالتصوير مع الممثل القدير خلال أيامه الأخيرة قبل رحيله، متابعا أن الفنان الراحل صور مع المسلسل 12 يوما فقط، مؤكدا أنه حقق توازن كبير بالعمل.

واستكمل شعبان في تصريحاته لبرنامج الحكاية:" شعرنا معه بالتاريخ والثقافة والقدوة، وتحدثنا معه كثيرًا وحكى لنا الكثير من حكايات الزمن الجميل، وكان متواجد معنا في نفس الفندق أنا وعمرو سعد، الله يرحمه، ويغفر له يا رب".

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