شاهد.. إطلالة جذابة لـ هيدي كرم على إنستجرام

نشرت الفنانة هيدى كرم عدة صور جديدة من كواليس برنامجها راجل و2 ستات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة بفستان ابيض شفاف حاز علي اعجاب متابعيها و جاءت بعض التعليقات كالاتي ، جمالك مش مصري ، جميلة جدا ، ماشاء الله ربنا يحميكي . أحدث أعمال هيدي كرم الفنية، مسلسل "لؤلؤ" والذي حقق نجاحا كبيرا، بطولة الفنانة مي عمر ونجلاء بدر والفنان أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي. هيدي كرم تحرص على مشاركة جمهورها يومياتها الطريفة مع عائلتها، خصوصا والدتها عبر السوشيال ميديا.

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