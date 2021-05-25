النجوم يساندون شريف دسوقي بعد محنة بتر ساقه وعمرو محمود ياسين يعلن استعداده للتعاون معه قريبًا

شريف دسوقي الفنان المصري أحد نجوم مسلسل "بـ100 وش" الذي اشتهر بأداء دور "سبعبع" تسبب في حالة صدمة للجمهور بعد الإعلان عن خضوعه عن عملية جراحية نتج عنها بتر ساقه بسبب مرض السكري.

نشوى مصطفى

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان الشهير والوقوف بجانبه عن طريق رسائل المساندة التي وجهوها له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بينهم الفنانة نشوى مصطفى التي كتبت عبر انستجرام: "الف الف سلامة عليك يا استاذ باذن الله ربنا هيعافيك بسرعة وباذن الله تمثل كتير ونتعلم من حضرتك يا استاذنا، ادعوا له بتمام الشفاء، الاستاذ تم بتر قدمه أمس، لاحول ولا قوة إلا بالله".

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عمرو محمود ياسين

الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين حرص على دعم شريف دسوقي عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر صورة له وعلق قائلًا: "الفنان شريف دسوقي.. ألف سلامه عليك، اكيد ده اختبار كبير من ربنا.. وقدر الله وما شاء فعل.. خلي بالك على صحتك وتماسك.. وبإذن الله هنشتغل مع بعض قريب لأني من معجبينك.. وأول عمل يكون فيه دور مناسب هسعد بوجودك فيه.. ولتستمر الحياة.. خليك قوي".

محمد يسري

محمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، كتب عبر فيسبوك: "بعيدا عن اد ايه شريف دسوقي ممثل قوي جدا وحقيقي.. بس انا كمان بحبه اوي على المستوى الانساني، وعدى بصعاب كتيرة ودائما كان بيتغلب عليها لأنه مؤمن انه هيقدر يعديها وده اللي بيعمله دائما.. شريف للأسف اتعرض لمشكلة صحية والدكاترة اضطروا لبتر رجله.. انا متأكد مليون في المية انك ان شاء الله هتعدي المحنة دي كعادتك وكمان انت دلوقتي مش لوحدك، مصر كلها بجد بتحبك و بيدعولك... ربنا يقويك ويقومك لينا بألف سلامة يا شريف ويعديك من المحنة دي يا رب يا حبيبي".

مصطفى درويش

مصطفى درويش الذي شارك كذلك في مسلسل "بـ100 وش" عبر عن صدمته من الخبر الحزين، فقال: "للأسف خبر بتر رجل شريف دسوقي حقيقي ادعوا له يا جماعة والله الواحد ما عارف يعمل ايه بس، الله يقويك يا شريف ويشيل عنك كل اللي انت فيه انت ماتستاهلش كل ده استغفر الله العظيم يارب، ربي اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه.. ادعوا له ربنا يقويه محنه صعبه اوي".

بدرية طلبة

الفنانة بدرية طلبة كانت حريصة طوال الوقت على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية لشريف دسوقي، بعد بتر قدمه، فكتبت عبر فيسبوك: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير"، كما أنها أعلنت فيما بعد عن خروجه من المستشفى والاستعداد لبدء مرحلة التأهيل النفسي للتأقلم مع وضعه الجديد.

أول تعليق من شريف دسوقي على بتر قدمه

وكان شريف دسوقي قد علق لأول مرة على أزمة بتر قدمه وقال عبر حسابه على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله على كل شي"، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين وأصدقائه، ومن بينهم الفنانة دنيا ماهر التي شاركته في بطولة المسلسل الشهير "بـ100 وش".