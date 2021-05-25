شبكة نتفليكس تكشف موعد الموسم الخامس من لا كاسا دو بابل

أعلنت شبكة "نتفليكس" موعد طرح الموسم الخامس من مسلسل الجريمة المنتظر La Casa de Papel (لا كاسا دو بابل).
ووفقًا لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، أعلنت شبكة البث التدفقي انقسام الموسم الخامس إلى جزأين، حيث يصدر الأول في 3 سبتمبر/أيلول، ويصدر الجزء الثاني في 3 ديسمبر/كانون الأول.
وترك الموسم الرابع الجمهور في حالة تشوق ممزوجة بقلق، بعد فشل فريق البروفيسور في إتمام عملية السرقة الثانية كما فعلوا في الأولى، فضلًا عن وفاة عناصر مهمة من الفريق، وفقا للعين.
وطرحت "نتفليكس" مقطعا تشويقيا قصيرا للموسم الخامس بعنوان: "لا بد لعملية السرقة من نهاية".
وأوضح الموقع أن الجمهور لن يعرف إذا كانت عملية السرقة سوف تنتهي في الجزء الأول من الموسم الخامس أو الجزء الثاني، حتى طرح العمل على شبكة البث.
وأضاف أن الموسم الخامس تم تصويره في إسبانيا والدنمارك والبرتغال، ومن المتوقع أن يمتد الموسم لـ10 حلقات، وهو ما يعني أن كل جزء سوف ينقسم إلى 5 حلقات.
ووعد بطل المسلسل ألفارتو مورتي (البروفيسور) جمهور المسلسل بموسم قوي، حيث شبه المسلسل بموسيقى "روك أند رول"، بمجرد مشاهدة حلقة سوف ينغمس الجمهور فيه تمامًا.
مسلسل "لا كاسا دو بابل" مسلسل جريمة إسباني، يتناول مخطط قائد عصابة يدعى "البروفيسور" للقيام بعدة سرقات هي الأضخم في تاريخ إسبانيا.
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