أحمد زاهر يتذكر سمير غانم بكلمات حزينة

نعي الفنان أحمد زاهر الفنان الراحل سمير غانم ونشر صورة تجمعه ببناته عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي على انستجرام. و علق أحمد زاهر علي الصورة قائلا : ربنا يرحمك و يحسن اليك يا حبيب الملايين .

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