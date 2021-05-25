نهى نبيل تفاصيل واقعة سرقة حقيبة هيرميس Hermes الخاصة بـ الفاشينيستا

روت الفاشينيستا المصرية المقيمة في الكويت، نهى نبيل تفاصيل واقعة السرقة التي تعرضت لها على يد أحد الأشخاص الذين استقبلتهم في منزلها عطفاً على حاله وحال أطفاله وزوجته، إثر مرورهم بـ حالة نفسية سيئة بفعل بعض الظروف.

وقالت نجمة إعلانات تطبيق سناب شات في فيديو قصير، خرجت به على المنصة الشهيرة، أنها فوجئت خلال الفترة الماضية بـ اختفاء حقيبة من حقائبها والتي تنتمي لأسرة حقائب العلامة التجارية هيرميس Hermes والتي تصنف من العلامات التجارية العالمية، والتي تعد منتجاتها باهظة الثمن بشكل كبير.

وأكدت الفاشينيستا أنها دخلت بـ حالة من الكآبة بعد بحثها عن الحقيبة، واكتشافها عدم وجودها في المنزل، وهو ما أثار حزنها الشديد، لاسيما وأنها باهظة الثمن وتمت سرقتها على الرغم من وجود نظام أمني على غرفة الحقائب الباهظة التي تقتنيها، باعتبارها تستثمر أموالها من الإعلانات في مجال الموضة والأزياء.

وأوضحت نبيل أنها تمكنت من معرفة هوية السارق، عقب اطلاعها على ما سجلته كاميرات المراقبة الموجودة في منزلها، إلى جانب عودتها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بها في منصة سناب شات، حيث تبين لها أن الحقيبة اختفت في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي 2020، وذلك أثناء استضافتها وزوجها لـ أحد الأشخاص في منزلهما.

وأبدت المدونة الشهيرة دهشتها من اعتراف الشخص عند مواجهته بـ الواقعة، بالاعتراف بفعلته، وسرد تفاصيل بيعه للحقيبة، حيث تبين أنه قام ببيعها مقابل ثمن زهيد، لا يرقى حتى إلى ثمن وقيمة الحقيبة المقلدة من العلامة التجارية.

وصرحت نهى نبيل بـ تواصلها مع أسرة الفتاة التي ابتاعت الحقيبة من السارق، ومطالبتها إياهم بـ رد الحقيبة إليها، بعد اطلاعهم على القصة، مبينة أنهم رفضوا ذلك، عقب معرفتهم بـ القيمة الحقيقية للحقيبة.

مما اضطرها للجوء إلى القانون والتحدث إلى وكيلها القانوني، والذي استطاع استرداد الحقيبة في نهاية المطاف، مقابل دفع المبلغ الذي ابتاعوا به الحقيبة من السارق.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في الكويت برأت نهى نبيل مؤخراً من الاتهامات الموجهة إليها، بـ التورط في قضية غسيل الأموال المعروفة بـ اسم أموال المشاهير، وقضت بـ رفع التحفظ عن أموالها وحساباتها البنكية.