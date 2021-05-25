أوعدك .. عمل فني جديد يجمع سمية الخشلب وعمر كمال

أعلن الفنان عمر كمال علي تعاون بينه وبين الفنانة سمية الخشاب.

ونشر عمر صورة له برفقة الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابه الشخصي انستجرام، وعلق قائلا : " اوعدك سمية الخشاب - عمر كمال".

وقال الفنان عمر كمال ، إنه تعرض للخيانة قبل ذلك عن طريق فتاة أحبها وقامت بكسره على الرغم من تقديمه كل مشاعر الحب والاهتمام لها وذهبت لرجل آخر لرغبتها فى وضع اجتماعي أفضل.

وأضاف “ كمال “ ، خلال استضافته ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس ، أنه جمعته قصة حب لمدة عامين بينه وبين فتاة أحبها للغاية ولم يكن وقتئذ مشهورأ معلقا ”مكنتش اتشهرت لسه” واكتشفت الخيانة.