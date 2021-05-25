نشر الفنان الشاب ياسين السقا ، صور جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر فى الصورة الراحل محمد الصغير مصفف الشعر، و إحتفل ياسين السقا بيوم ميلاده، و علق قائلاَ:"أسعد عيد ميلاد أول في الجنة لشخص أحلم به كل أسبوع حوالي 3-4 مرات وهذا يعني ويأتي من القلب.
وتابع: لا أصدق أنني لست معك للاحتفال بيومك الخاص ، لكنني متأكد من أنك تقضي حفلًا كبيرًا هناك. أحبك وأفتقدك وأتمنى أن يكون لديك أسعد أعياد ميلاد ، وأعدك ببذل قصارى جهدي لرعاية جميع أحبائنا كما كنت تفعل دائمًا. ابتسامتك وطاقتك هي الشيء الذي جعلني أستمر ، لذلك دعونا فقط نتخيل أنه هنا معي ، أتمنى أن ترى هذا هناك وتبتسم وتذهب واستمتع ، لقد فقدت الكلمات التي لا أستطيع رؤيتك غدًا لتناول طعام الغداء لكن ماذا يمكنك أن تقول ، هذه هي الحياة. استمتع واحصل على أفضل عيد ميلاد في الجنة".
وتوفي محمد الصغير مصفف الشعر، ووالد زوجة الفنان أحمد السقا في شهر يناير الماضي.
وكان محمد الصغير، أصيب بفيروس كورونا وظل يعاني لنحو شهر وتوفي متأثرا بإصابته فى إحدى المستشفيات وسط حزن من محبيه بالوسط الفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسين السقا يستعيد ذكرياته مع جده محمد الصغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.