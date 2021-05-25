ياسين السقا يستعيد ذكرياته مع جده محمد الصغير

نشر الفنان الشاب ياسين السقا ، صور جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر فى الصورة الراحل محمد الصغير مصفف الشعر، و إحتفل ياسين السقا بيوم ميلاده، و علق قائلاَ:"أسعد عيد ميلاد أول في الجنة لشخص أحلم به كل أسبوع حوالي 3-4 مرات وهذا يعني ويأتي من القلب.

وتابع: لا أصدق أنني لست معك للاحتفال بيومك الخاص ، لكنني متأكد من أنك تقضي حفلًا كبيرًا هناك. أحبك وأفتقدك وأتمنى أن يكون لديك أسعد أعياد ميلاد ، وأعدك ببذل قصارى جهدي لرعاية جميع أحبائنا كما كنت تفعل دائمًا. ابتسامتك وطاقتك هي الشيء الذي جعلني أستمر ، لذلك دعونا فقط نتخيل أنه هنا معي ، أتمنى أن ترى هذا هناك وتبتسم وتذهب واستمتع ، لقد فقدت الكلمات التي لا أستطيع رؤيتك غدًا لتناول طعام الغداء لكن ماذا يمكنك أن تقول ، هذه هي الحياة. استمتع واحصل على أفضل عيد ميلاد في الجنة".

وتوفي محمد الصغير مصفف الشعر، ووالد زوجة الفنان أحمد السقا في شهر يناير الماضي.

وكان محمد الصغير، أصيب بفيروس كورونا وظل يعاني لنحو شهر وتوفي متأثرا بإصابته فى إحدى المستشفيات وسط حزن من محبيه بالوسط الفني.