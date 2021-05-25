حسن شاكوش لجورج وسوف: اتربيت على صوتك

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة تجمعه بالمطرب اللبناني الكبير جورج وسوف، وذلك بعد أن إجتمع معه في إحدي الحفلات، وظهر "شاكوش" في الصورة بجانب "وسوف" وهو يحتضنه، ونشر الصورة من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".
وعلق على الصورة قائلًا: "سلطان الطرب التاريخ انا زدني شرف اننا كنا موجودين في حفله واحده وانا اتربيت على صوتك وطربك".
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