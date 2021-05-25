فلسطيني يأمل في إعادة بناء مكتبته بالتمويل الجماعي

غزة ـ (رويترز): يقول شعبان اسليم إنه لن يتخلى قط عن تعهده بإعادة بناء مكتبته التي دمرت بالكامل في غارة جوية إسرائيلية على غزة الأسبوع الماضي.

وتعهد الفلسطيني وهو يقف بجوار أنقاض ما كان قبل وقت قريب مبنى من أربعة طوابق في شارع الثلاثيني بمدينة غزة “إن شاء الله راح أبدأ زي ما بديت، من صغير لكبير، راح أبني مكتبتي من أول وجديد”.

ويقول إن المبنى كان يضم مكتبته “اقرأ”، التي كان يبيع فيها كتبا عربية وأجنبية، ومكتبة منافسة ومطبعة وشقة ومراكز تعليمية ولتعليم اللغات.

ونقب اسليم (33 عاما) وسط الأنقاض لانتشال ما تبقى من كتبه للاحتفاظ بها كتذكار حتى تلك التي تمزقت واحترقت.

وجمعت حملة “جو فاند مي” (مولني)، التي بدأها في الخارج أحد المناصرين عندما رأى اسليم في مقابلة إعلامية، 130 ألف دولار لمساعدته في إعادة بناء مكتبته وفتحها.

غير أن اسليم قال “لكن لحتى الآن أنا ما وصلني أي مبلغ وممكن يكون صعب انه يوصل المبلغ لغزة” معربا عن قلقه من صعوبة حصوله على المال نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع.

ووضع رمضان النجيلي، الذي يملك شركة وشقة بالمبنى المدمر،لافتة على الأنقاض تلخص يأسه. تقول اللافتة “مطبعة رؤيا، كان هنا لنا حلم فقتلوه”.