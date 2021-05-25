فوز (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية

القاهرة ـ (رويترز): فازت رواية (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس أمس الثلاثاء بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الرابعة عشرة والتي باتت من أرفع الجوائز الأدبية في مجال الإبداع الروائي.

تتناول الرواية الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر قصة بائع الكتب والقارئ النهم إبراهيم الذي يفقد متجره ويجد نفسه أسير حياة التشرد، وبعد إصابته بالفصام يستدعي أبطال الروايات التي كان يحبها ليتخفى وراء أقنعتهم وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل.

جاء الإعلان عن الجائزة خلال بث مباشر عبر الإنترنت لتعذرالحضور الفعلي بسبب جائحة كورونا.

وقال الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع رئيس لجنة التحكيم “قد تكون الميزة الأهم للعمل الفائز، فضلا عن لغته العالية وحبكته المحكمة والمشوقة، هي قدرته الفائقة على تعرية الواقع الكارثي من أقنعته المختلفة، حيث يقدم المؤلف أشد البورتريهات قتامة عن عالم التشرد والفقر وفقدان المعنى واقتلاع الأمل من جذوره”.

وأضاف:مع ذلك فإن الرواية ليست تبشيرا باليأس، بل هي طريقة الكاتب للقول بأن الوصول إلى الصخرة العميقة للألم، هو الشرط الإلزامي لاختراع الأحلام، وللنهوض بالأمل فوق أرض أكثر صلابة”.

وكانت الجائزة قد استقبلت هذه الدورة 121 رواية من 13 دولة اختيرت منها ست روايات للقائمة القصيرة في مارس الماضي.

وحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.

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