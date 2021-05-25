انطباعات زائر إلى عمان .. الجزء الأول

هيثم نافل والي أديب:

بعد أن تعافيت لحدود مقبولة من مرض كورونا الذي مازلت أعاني من بعض مخلفاته خاصة السعال وحالات الاختناق المصاحبة للسعال قررت السفر بصحبة زوجتي التي لم أعتد بأن أسافر إلا معها إلى سلطنة عمان ولفترة جعلناها مفتوحة تحسباً لكل طارئ يحدث نتيجة كارثة كورونا المفتعل حسب قناعتنا.

لم تكن السلطنة جديدة علينا؛ فقد كنا قد زرناها قبل عام من هذا التوقيت الذي أصف فيه حروف مقالي وربما ذكرياتي الطازجة التي مازلت أعيش لحظاتها هنا في مسقط وأنا أدون حروفي التي أبثها للعالمين أجمع..

كما قلت، فهذه هي الزيارة الثانية لها، وكان السبب الرئيسي لاختيارنا لها أشياء منطقية واقعية هي التي شجعتنا وجعلتنا نختارها دون سواها؛ من حيث طيبة شعبها، نظامها، نظافتها، وجمال طبيعتها.. وقررت اليوم أن أكتب عنها بجرأة لطالما آمنت بها وكما يقال” الجنون ليس في الكتابة، بل في ترك الكتابة”..

مواقف غريبة عشناها كادت تكون أقرب إلى الخيال، لكنها كانت مواقف وأحداثا رغم بساطتها سامية في معانيها الإنسانية والأخلاقية وكانت تلك المواقف غالبة على ما رأيناه من أمور قد لا نراها في مجتمعات أخرى إلا ما ندر وشذ، تلك التي زرناها أو عرفناها أو التي عشنا فيها..

فكلمات مثل الرحمن، وأحسنت، وطيب، وما شاء الله، ورعاك الخالق، وغيرها من الكلمات التي تجعلك تحس بالراحة والطمأنينة عندما تسمعها لا تنزل من لسان العمانيين مطلقاً..

فما أن تطأ أقدامك أرض السلطنة حتى تتفاجأ من أمرين أساسيين: طبيعة الناس وطبيعة الخالق!

وقبل أن ندخل بالتفاصيل علينا أن نفرق الناس إلى قسمين، القرية أو الريف والمدينة. ولكل بيئة في السلطنة لها خصوصيتها وظروفها وحرفتها وتماسكها؛ وناسها يتفاخرون بتقاليدهم وأخلاقهم وأعرافهم كلٍ حسب البيئة التي يعيشون فيها.

فأهل القرى يعتبرون أهل المدن أقل منهم تماسكاً عائلياً! ينتقدونهم على فقدانهم لتلك الروابط العائلية التي يعتبرونها قوامهم، وأساس حياتهم التي عليها يعتمدون. يسخرون ويتهكمون منهم، يتقولون، على أن أهل المدن لا يعرفون جيرانهم، ولا يهتمون للقريب قبل البعيد! ومع كل ما تقدم لم نر نحن هذا؛ بل رأيناهم جميعهم على نفس الجودة، ذات الطبيعة، ولهم مواصفات راقية لم نرها من قبل في كل البلدان والمجتمعات التي زرناها في حياتنا!.. ولكم هنا أن تتصوروا مقدار الحساسية، والجودة التي يتمتع بها أهل السلطنة الذين ينتقدون بعضهم لتقصيرهم بحق غيرهم رغم عدم وجود هذا القصور!

هكذا هم أهل السلطنة، وما أشد استغرابنا وإعجابنا بأخلاقهم، نخوتهم، طيبتهم، ترحابهم، مساعدتهم، كرمهم ويمكنك أن تقول وتذكر ما شئت من مواصفات وسلوكيات إيجابية أخرى تعرفها في هذا المجال دون أن تكون قد وصلت إلى دواخل نفوسهم الراقية، المتسامحة، المحبة للسلام والآمان..

لنذكر لكم على سبيل المثال لا الحصر ما رأيناه وعشناه ولمسناه دون رتوش، أو طلاء:

سألنا أحدهم في قارعة الطريق عن أقرب مطعم يكون عائلياً، يمكننا أن نتناول فيه وجبة العشاء فيه على أن لا يبتعد كثيراً عن مكان فندقنا..

كان شاباً في منتصف الحلقة الثالثة تقريباً؛ رياضياً، رشيقاً، يرتدي كعامة رجال وشباب وأطفال السلطنة زيهم العُماني الجميل، حيث لا يخرجون من بيوتهم إلا بزيهم المحلي الكامل وبدونه يعتبرون ذلك خروجا على الأعراف والتقاليد وربما يصل حد الفضيحة! أخذ صفنة قصيرة، ثم أشار لنا بأن نركب معه في سيارته! قلنا إلى أين؟ قال، لا عليكم، ثم ردد ما نسمعه في كل لحظة، الأمور طيبة، هيا، صعدنا سيارته الألمانية وبعد لحظات توقف أمام مطعم، ترجلنا من السيارة، جلس بمحاذاتنا في المطعم يترقبنا، سألناه:

- لماذا تجلس بعيداً، وعلى طاولة بمفردك.. يمكنك أن تشاركنا الطاولة..

- لا أود مضايقتكما!

- دعوناه بلطف بأن يجالسنا ويشاركنا العشاء.. حصل ذلك بسهولة نادرة، تعارفنا، تحدثنا، تسامرنا واسترسلنا في حديثنا عن شتى المواضيع وفي نهاية جلستنا غافلنا خفية، ودفع حسابنا ثم أرجعنا إلى الفندق الذي نقيم فيه، وقبل أن نودعه، مسح على أيدينا من زجاجة عطر كانت مستقرة في سيارته وهو يردد: هذه عادتنا كي نبقي عطرنا مع من نحب بعد مغادرتنا.. ورحل.

وفي إحدى رحلاتنا التقينا بالصدفة بشخص طلبنا منه بأن يأخذنا برحلة في الجبل الأخضر المعروف في السلطنة، والذي لا يمكن الصعود إليه إلا بسيارة ذات الدفع الرباعي.. واتفقنا على رقم ندفعه له والرحلة لمدة ثلاث ساعات..

كان شاباً لطيفا، هادئاً، يقول الشعر ومسؤولا عن أسرته بعد وفاة والده..

لم يقصر الرجل معنا، أخذنا إلى مناطق أخرى لم نتفق عليها، وعندما حلّ الظهر قال:

- تعالا معي إلى البيت لنتناول الغداء مع الأهل، ولتتعرفوا عليهم!

استغربنا من طلبه الذي كان أقرب منه إلى الرجاء!.. وافقناه، تعرفنا على أسرته، تناولنا الغداء معهم، ثم شربنا القهوة وأكلنا التمر الذي نغمسه بالطحينة، وهذا عرف عندهم، ثم انتهت بعد ذلك رحلتنا بعد أن تنزهنا معاً في منطقتهم الجميلة جداً التي تتسم بالبساطة التراثية..

في يوم سألنا أحدهم وكنا في سوق عن مكان لتواجد الفحم، أردنا شراء الفحم لشخص نعرفه طلب منا ذلك. فما أن سمع العماني طلبنا، حتى قال لنا بالحرف:

- تعالا معي

- إلى أين؟

بابتسامة وادعة وكأنها تعود إلى قديس، ردد:

- إلى سوق آخر، هناك أشتري منه الفحم المعروف بجودته..

- لكنك تتسوق الآن، فكيف تترك عربتك وأشياءك؟

- الأمور طيبة، لا عليكم، هيا بنا..

فترك الرجل عربته، وأشياءه وغادرنا السوق بسيارتنا إلى مكان آخر، وبعد ثلاثة كيلومترات تقريباً أو أربعة، وصلنا إلى سوق آخر، منعنا من الترجل، أقسم بالله، بأن يذهب بمفرده، اشترى الفحم وعاد لنا وهو يقول:

- خذا.. هذا أجود أنواعه.. ورفض بإصرار أن يأخذ حقه!! ثم طلب منا برجاء أن نرجعه إلى حيث كنا، لتواجد سيارته المركونة هناك، ورحل.

في حين أردنا يوماً بأن نستأجر بيتا نسكن فيه.. قدمت لنا صاحبة النزل القهوة والشاي والحلويات العمانية بسخاء نادر ثم بعد جولات من التعارف واللقاء وبعد أن ولد لابننا طفلة وسمعوا بالخبر أهدوها حلية من ذهب! ولو سألت أحدهم عن مكان تود الذهاب إليه، وتكون أنت في سيارتك؛ يتقدمك بسيارته حتى لو كان المكان يبعد أكثر من عشرة كيلومترات! ولا يتركك إلا بعد أن يتأكد من أن المكان الذي تريده هو هذا بالتحديد!..

الأدهى من كل ذلك بأن يقوم أحدهم بدعوتك لزيارة أهله والتعرف عليهم، ثم يقوم بحجز غرفة في فندق لتقضي فيها ليلتك، بعدها وفي اليوم التالي يأخذك لتتعرف على أهله! ومن هذه الأمثلة التي صادفتنا الكثير الذي يعجز قلمنا التعبير عنه بدقة..

خلاصة القول:

الرجل العماني الذي يعمل في المدينة لا يجلب زوجته وأولاده ليعيشوا معه! بل يتركهم في بيت أهله أو بيت خاص بهم لكنهم يكونون قريبين من الأب والأم.. يرجع لزيارتهم نهاية الأسبوع والمناسبات الأخرى، وعندما سألنا عن السبب توضح لنا التالي:

من أجل تماسك الأسرة وبقاء الزوجة والأولاد مع الجد والجدة! وكيلا تتفكك الأواصر الأسرية بزواج الابن.

وهكذا يضحي الرجل العماني بجزء من راحته وسعادته من أجل بقاء الأسرة متماسكة!

.. وللزيارة بقية

- عراقي مقيم في ألمانيا