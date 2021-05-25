بسمة بوسيل تؤكد أنها لم تعد تغار على تامر حسني والسبب غير متوقع .. بالفيديو

بسمة بوسيل الفنانة المغربية وزوجة المطرب تامر حسني حلت ضيفة على برنامج "Get Real مع كارول" الذي تقدمه الإعلامية كارول يمين وتحدثت بسمة عن العديد من أسرار حياتها الخاصة إضافة إلى حديثها عن الغيرة على زوجها المطرب المصري الشهير.

بسمة بوسيل تتحدث عن غيرتها على تامر حسني

بسمة بوسيل أكدت أنها كانت تغار على زوجها تامر حسني كثيرًا في بداية ارتباطهما بسبب المعجبات إلا أن الأمر أصبح لا يؤثر عليها حاليًا كثيرًا، وأضافت: "اكيد في غيرة وبالذات في الاول كان في غيرة كتير لكن أكيد هتزهقي مش هتفضلي تغيري عمرك كله بسبب نفس الحاجة.. إحنا عدينا المرحلة دي".

بسمة بوسيل تنتقد الصادقات بالوسط الفني

ولفتت بسمة بوسيل إلى أنها أحيانًا لا تفكر في تصرفاتها قبل أن تقوم بها، ووصفت نفسها بأنها متهورة وليست حريصة، لكنها لا تندم على قراراتها التي تأخذها، أيًا كانت، كما عبرت عن أنه لا يوجد صداقات حقيقية بالوسط الفني، موضحة أن الوسط مليء بالتقلبات كما أن الشهرة من الممكن أن تجعل البعض يخسرون من حولهم بسبب أمور معينة.

زوجة تامر حسني كشفت عن رأيها في عمليات التجميل وأكدت أنها تؤيدها خاصة وأن تغيير الشكل من الممكن أن يؤثر في الحالة النفسية لصاحبها، مشيرة إلى أنها عندما أجرت عملية تجميل بأنفها، فإن الأمر تسبب في حدوث فارق كبير لها، موضحة أنها تعرضت مؤخرًا لعدة تساؤلات حول سبب انتفاخ وجهها واتهمها البعض بأنها أجرت عمليات تجميل جديدة، إلا أنها نفت ذلك وأكدت أنها تلقت علاج بالكورتيزون فقط.

بسمة بوسيل وأطفالها

بسمة كشفت كذلك عن بعض التفاصيل الخاصة بأبنائها، وأوضحت أنها حريصة على أن تكون بمثابة صديقة لهم، لافتة إلى أن ابنتيها أمايا وتاليا قريبتان من والدهما أكثر، كما أن ابنها الأصغر آدم، قريب منها بشكل أكبر، لكن شخصيته تشبه شخصية والده تامر حسني خاصة في هدوئه، مشيرة إلى أنها تغار على طفلها وستكون حماة صعبة في المستقبل.

وكشفت بسمة خلال اللقاء أيضًا عن أنها بصدد تأسيس شركة جديدة خاصة بالملابس وأدوات التجميل ومن المقرر الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بها قريبًا.