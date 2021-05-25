فيديو جانا عمرو دياب تدخل مجال الغناء رسميًا وتكشف طريقتها في مساعدة الشباب من نفس عمرها

جانا عمرو دياب مازالت محل اهتمام الجمهور بعد إعلانها إصابتها بمرض ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وكشف معاناتها في المدرسة بسبب المرض، حيث حلت ضيفة على برنامج "ET بالعربي" الذي كشفت خلاله تفاصيل جديدة عن حياتها ومعاناتها الصحية.

جانا عمرو دياب تكشف عن مشروعها الموسيقي المقبل

وفي الجزء الثاني من اللقاء الذي ظهرت فيه جانا عمرو دياب، كشف ابنة الهضبة عن أنها بصدد التحضير لعمل موسيقي قريبًا، يعتبر بمثابة خطوة رسمية لدخولها مجال الموسيقى والغناء، لافتة إلى أنها تعمل حاليًا على مشروع غنائي ضخم، كما كشفت عن مقطع من إحدى الأغنيات التي قامت بتسجيلها مؤخرًا.

جانا عمرو دياب عبرت عن مدى حماسها لمشروعها الجديد وأكدت أنها كانت تحلم طوال حياتها أن تندمج في مجال الموسيقى وتعبر عن نفسها من خلال هذا المجال، موضحة أن بعد إطلاق الأغنية سيتمكن كل متابعيها من معرفة وجهة نظرها في العديد من الأشياء.

مشروع جديد لـ جانا عمرو دياب لمساعدة الآخرين من نفس عمرها

كما كشفت ابنة الهضبة عن أنها بصدد المشاركة في بودكاست حواري من المقرر الكشف عن تفاصيله قريبًا، موضحة أن الهدف منه هو خلق مساحة آمنة لشباب من نفس عمرها من أجل خوض حوارات مع بعضهم البعض دون الحكم عليهم خاصة وأنها تكره فكرة الحكم على الأشخاص الذين يتحدثون عن الأشياء من وجهة نظرهم، كما سيتم استضافة عدد من المتخصصين في كافة الموضوعات التي سيتحدثون فيها من أجل تثقيف المشاركين في البودكاست.

معاناة ابنة عمرو دياب مع مرض ADHD

وكانت جانا عمرو دياب قد تحدثت في الجزء الأول من اللقاء عن تفاصيل مرضها وقالت إنها تم تشخيصها بالمرض بعد عامين من خروجها من المدرسة الثانوية، وأضافت أنها حصلت على درجات سيئة في المدرسة رغم دراستها بجد، وذلك بسبب معاناتها في صعوبات في الانتباه والتركيز وغيرها، لدرجة أنها قد تنسى المناسبات الاجتماعية وكذلك الأحداث التي حصلت معها في الماضي، وتبذل جهدا كبيراُ عند قرائتها أي كتاب.

وقالت جانا دياب إن بجانب معاناتها في الدراسة ومع نسيان الأشياء، فهي تعاني من مشكلة في صوتها بسبب ميلها إلى التحدث كثيراً بسبب المرض وفرط الحركة، وهو ما يجعل أحبالها الصوتية تحتك ببعضها كثيراً وينتم عن ذلك تورم وهو ما يجعلها تفقد صوتها أحياناً، وتحدثت جانا عن تلقيها دعم كبير من والدتها والتي تتفهم حالتها، ونفس الأمر بالنسبة لوالدها عمرو دياب وقالت إنه يتواصل معها ويخبرها أنه فخور بها ويتفهم ما تشعر به.

