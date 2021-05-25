أمومة دلال عبد العزيز ما بين الشاشة والواقع.. هكذا انعكست في دعاء النجوم الشباب لها ومواقفها معهم

دلال عبد العزيز النجمة المصرية الشهيرة وزوجة النجم الراحل سمير غانم مازالت حالتها الصحية حرجة إثر إصابتها بفيروس كورونا قبل فترة، حيث مازالت ترقد بغرفة العناية المركزة، فبالرغم من أن مسحتها الأخيرة جاءت سلبية إلا أنها مازالت تعاني من مضاعفات الفيروس حتى الآن.

أمومة دلال عبد العزيز من الشاشة إلى الواقع

ويحرص نجوم الوسط الفني على الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل منذ بداية أزمتها الصحية، خاصة وأن قطاع كبير من النجوم الشباب الذين تعاونوا معها فنيًا أو يتمتعون بصداقة ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم؛ يعتبرونها بمثابة أم ثانية لهم، وقرر بعضهم التحدث عن الكواليس التي عاشوها معها خلال تصويرهم الأعمال التي جمعتهما مسبقًا.

دلال عبد العزيز تعتبر من أكثر النجمات المصريات التي اشتهرت بأداء دور الأم في معظم أعمالها الفنية وهو ما قربها من فئة النجوم الشباب الذين أكدوا على أنها كانت تمارس الأمومة معهم في الواقع وأمام الشاشة، ولم تكتف بالتعامل معهم بمنطق الزمالة الفنية فقط، بل كشفت عن حنيتها الزائدة تجاههم خلال الكواليس.

النجوم يشيدون بمواقف دلال عبد العزيز وحنانها

الفنان عمرو سعد الذي شاركها مؤخرًا في بطولة مسلسل "ملوك الجدعنة" تحدث عن دلال خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، وأكد أن دلال عبد العزيز نجمة رائعة، ووصفها بكونها "طيبة ماشية على الأرض"، وتابع: "كنت حاسس انها أمي، لم أكن استحضر أي مشاهد معها سوى أنها أمي وهو إحساس طبيعي"، مشددًا على أنها كانت إضافة له ولزميله مصطفى شعبان في العمل.

مواقف دلال عبد العزيز مع معظم النجوم الشباب تؤكد حرصها على نجاحهم أيضًا ومساعدتهم في تحقيق خطوات مهمة في مشوارهم الفني بدافع الأمومة وحرصها على مصلحتهم، فكانت على سبيل المثال من أوائل المرحبين بالمشاركة للفنان هشام جمال في أولى بطولاته وهو مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث تحدث هشام عن فكرة استعانته بدلال خاصة أنها والدة صديقته المقربة دنيا سمير غانم.

وكشف هشام في لقاء سابق عن حالة الخوف والتوتر التي عانى منها بسبب خوضه تجربة التمثيل لأول مرة، وأكد أنه تلقى مساعدة من كل ممن شاركوا في العمل، ومنهم الفنانة دلال عبد العزيز التي جسدت دور والدته في المسلسل، وأوضح أنه طلب منها أن تظهر معه كضيفة شرف لتكون بمثابة دفعة للجمهور لمشاهدة المسلسل، وبالفعل وافقت مسرعة قائلة: "أنا معاك يا حبيبي وماتقلقش".

علاقة دلال عبد العزيز بالنجوم الشباب تنعكس في دعائهم المستمر لها

سارة عبد الرحمن الممثلة الشابة من الفنانات الشابات اللاتي واظبن على الدعاء للنجمة المصرية القديرة بشكل يومي، ونشر صور من كواليس دورها معها في مسلسل "سابع جار" والتي قدمت فيه دور ابنتها هبة، فيما حرصت المخرجة هبة يسري، إحدى مخرجات المسلسل نفسه على الدعاء للفنانة والكشف عن كواليس المسلسل فنشرت تدوينة قالت فيها: "احنا مستنينك يا مدام دلال يا قمر.. ربنا يقويكي و يعديكي من الحزن زي ما كنتي بتهوني علينا كل وقت صعب.. بنحبك جدا اول ما بتوصلي اللوكيشن بينور والمود يحلو ولما نطول ونسهر تجمعنا وتحكيلنا حاجات تموت من الضحك فعلا.. الذ انسانة وفنانة وأم.. والله العظيم كنت بنام في حضنها بين الشوتات عادي ودي مش عوايدي يعني.. كلنا يهمنا انك تعدي وتبقي كويسة".

الفنانة ليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة اللذان شارك كل منهما في مسلسل "في بيتنا روبوت" من أكثر النجوم الشباب الذين عبروا عن مدى قلقهم على حالة دلال عبد العزيز الصحية، كما أنهما يطلبان لها الدعاء باستمرار عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

المطربة الشابة كارمن سليمان كانت حريصة على دعم أسرة الفنان الراحل سمير غانم، وعبرت عن مدى قلقها على زوجته دلال عبد العزيز فنشرت عبر حسابها صورة للفنانة وعلقت: "أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي الأستاذة دلال عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تدع فيها مرضاً إلا شفيته ولا جرحا إلا داويته، وتولاها برحمتك يا أرحم الراحمين، ادعولها ربنا يشفيها وترجع بألف سلامة لأولادها و يصبرها ويصبر دنيا وإيمي على وفاة الفنان القدير".