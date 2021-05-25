بالفيديو: نهى نبيل تبكي تأثرا بعد استرجاع حقيبتها المسروقة باهظة الثمن وتروي التفاصيل

حقيبة نهى نبيل "الهيرميس" تصدرت مواقع السوشيال ميديا بعدما كشفت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل عن تعرضها لواقعة سرقة طالت هذه الحقيبة ذات الثمن الباهظ والخيالي، فأطلت نهى من خلال فيديو مباشر تحدثت فيه عن كواليس الحادث وكيفية استراجعها للحقيبة بعد دخولها ضمن دوامة بين السارق ومشتري الحقيبة، كما ظهرت بفيديو آخر وهي تبكي تأثراً بعد استرجاع الحقيبة تعبيرا عن فرحتها.

نهى نبيل تتعرض لسرقة حقيبتها الـ هيرميس

وفي التفاصيل، فإن الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تعرضت لحادث سرقة داخل منزلها، معلنة عن سرقة حقيبتها من العلامة التجارية الشهيرة "هيرميس" الباهظة الثمن، ولفتت الى أنها أجرت بحثاً مطولاً عن حقيبتها الى أن استطاعت التوصل للسارق.

وكشفت نهى نبيل في فيديو عبر حسابها في "سناب شات" عن مرورها بحالة نفسية سيئة في خلال الأيام الماضية بعدما تفاجأت بفقدانها واحدة من حقائبها "الهيرميس" على الرغم وضعها نظاماً أمنياً متكاملاً لمنع اي سرقة من غرفتها.

واضطرت نهى نبيل الى بذل مجهود كبير بغية التوصل الى هوية السارق، فأعادت مشاهدة فيديوهاتها السابقة على "سناب شات" لمعرفة تاريخ اختفاء الحقيبة بكون الحقيبة كانت دائماً تظهر في الخلفية وراءها، لافتة الى أنها تقوم بتصوير الفيديوهات أمام خزانة الحقائب دائماً.

نهى نبيل سردت تفاصيل السرقة وقالت بأنها توصلت ليوم اختفاء الحقيبة، وبتفريغها كاميرات المراقبة بالمنزل أصيبت بصدمة بعدما تأكدت من هوية السارق وهو شخص استضافته في منزلها مع زوجها حيث كان يمر بظروف صعبة، وقد سرق حقيبتها بعدما تركتها بصالة المنزل.

نهى نبيل وتفاصيل استرجاعها لحقيبتها

الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل لاحقت القضية لإسترجاع حقيبتها المحببة على قلبها، فقالت بأنها تواصلت مع السارق فاعترف بأنه سرقها وقام ببيعها بثمن بخس لا يساوي حتى ثمن الحقيبة التقليد، لافتة الى أن الماركة العالمية لهذه الحقيبة تبلغ قيمة سعر السيارات.

بعدها، تواصلت نهى نبيل مع الفتاة التي اشترت الحقيبة من السارق، وطلبت من عائلتها رد الحقيبة مقابل دفع المبلغ الذي أعطوه للسارق، الا انهم رفضوا عرضها بعدما علموا قيمة الحقيبة الحقيقية، وطلبوا مبلغاً كبيراً، ما اضطر نهى الى الإستعانة بمحاميها.

نهى نبيل تبكي بعد استرداد حقيبتها المسروقة

واستطاعت نهى نبيل بعد هذه الدوامة أخيراً أن تحصل على حقيبتها المسروقة مقابل فقط المبلغ الذي دفعوه للسارق، لكنها وجدت أن حالة الحقيبة سيئة للغاية على الرغم من أن جلد الحقيبة مقاوم لأي عوامل خارجية.

وفي فيديو آخر نشرته نهى نبيل، استعرضت الحقيبة المسروقة وبدت منهارة بالبكاء حيث لم اعربت عن سعادتها باسترداد الحقيبة.

الفاشينيستا الكويتية أوضحت أن كل من يعرفها والمتابعين لها يعلمون جيداً بأنها تستثمر معظم أموالها في الحقائب ذات الماركات العالمية باهظة الثمن، فهي لا تحب استثمار أموالها في عقارات أو أي شيء آخر، لكنها تعشق استثمار أموالها في كل ما يتعلق بالموضة، مؤكدة بأن جمع الحقائب هواية لها.

نهى نبيل ختمت الفيديو بالتأكيد على أن حقائبها لا تحمل فقط قيمة مادية لكن معنوية، وتحرص على أن توثق تاريخ وظروف شراء كل حقيبة، وتحتفظ بفاتورتها، وتقوم بشراء صناديق لحفظها.