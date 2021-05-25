إجازات النجمات الصيفية تنطلق.. نيرمين الفقي على اليخت وشيري عادل وياسمين صبري تستمتعان بأجواء البحر

انطلقت النجمات في الإجازات مع بداية موسم الصيف وكانت الوجهة المفضلة لهن بالطبع دوت الخليج البحر وشواطئه، فمنهم من سافر الى الخارج بغية الإستمتاع بمشاهد طبيعية جديدة برفقة أزواجهم، ومنهم من اختار شواطئ مصر وبحرها، فنرصد لكم مجموعة من اللقطات للنجمات خلال اجازاتهن مع انطلاق موسم صيف 2021.

اجازات النجمات على البحر في الخارج

اختارت العديد من النجمات الإنطلاق في بداية العطلة الصيفية نحو بلدان خارج مصر واتجهن الى المصايف والشاليهات المطلة على البحر، فتوجهت النجمة التونسية درة نحو المالديف مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وشاركت متابعيها عبر انستغرام بمجموعة لقطات لها من هناك.

وظهرت درة التونسية متألقة بالعديد من الملابس الصيفية الكاجوال أثناء جولتها الصيفية في المالديف كما بدت بلقطات رومانسية دافئة رفقة زوجها.

بدورها، الفنانة ياسمين صبري نشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام"، مجموعة صور خلال قضاء عطلتها الصيفية في إحدى الدول خارج مصر، كما ظهرت على متن مركب وسط المياه مستمتعة بالأجواء البحرية

اجازات النجمات في مصر

الفنانة نرمين الفقي انطلقت ايضا بعطلتها الصيفية نحو البحر مع بداية هذا الموسم وشاركت متابعيها بفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت فيه على متن يخت في عرض البحر حيث داعب الهواء وجهها وشعرها، و لقت قائلة : "صباح الخير أول يوم اجازة الحمدلله ، يومكم جميل أن شاء الله".

الفنانة شيري عادل كشفت لجمهورها عن صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت فيها وهي تستمتع بأجواء البحر الصيفية بكل حيوية، فتغزل الجمهور بظهورها خاصة وأنها من النادر ان تنشر صورها.

الفنانة منة فضالي توجهت ايضا بإجازتها نحو الطبيعة مع والدتها فنشرت صورة لهما معا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتغزلت بوالدتها قائلة: "كل شي في حياتي".

كما شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها عبر حسابها على إنستجرام وهي تمرح في اجازتها بين الطبيعة مع كلبها.