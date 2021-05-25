رامي رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز  

كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا .
وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم ولكنها لم تحضر ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن ".
وأضاف رامي رضوان :" ظروف دلال عبد العزيز الصعبة تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز مازالت في العناية المركزة".
وتابع رامي رضوان :" إحنا بنمثل على دلال عبد العزيز وهناك تلفزيون في العناية المركزة وقمنا بفصل التليفزيون كي لا تعلم خبر وفاة سمير غانم ".
وأكمل رامي رضوان :" سحبنا تليفونات دلال عبد العزيز من اليوم الأول وكنا في حالة ضغط بعد وفاة سمير غانم وبعد وفاة سمير غانم وبدأنا نفكر في السيناريو اللي هيتقال لدلال عبد العزيز لـ حجة غيابنا عنها في الجنازة".
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