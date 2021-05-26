صور انهيار نانسي صلاح في جنازة شقيقتها..رحلت بعد يومين من وفاة والدتها

نانسي صلاح، الممثلة المصرية الشابة، تعيش حالة كبيرة من الحزن وذلك بعد وفاة شقيقتها الكبرى اليوم بعد يومين من وفاة والدتها، وشيعت نانسي جنازة شقيقتها والتي كانت تعتبرها بمثابة والدتها.

نانسي صلاح تودع شقيقتها بعد يومين من وفاة والدتها

وأعلنت الفنانة المصرية نانسي صلاح وفاة شقيقتها الكبرى اليوم عبر صفحتها بانستقرام، ونشرت صورة لها مع شقيقتها الراحلة، ونعتها قائلة:" البقاء والدوام لله وحده لله ما اعطى ولله ما اخذ انتقلت اللى رحمة الله اختى الكبيبرة وأمى التانية ميرفت عبد الفتاح العزاء والدفنه بأذن الله فى المقابر مسجد السيدة نفيسة بعد صلاه الضهر الساعه 11.51 اللهم اجرنا فى مصيبتنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته امين يارب العالمين قلبى واجعنى يارب.. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

انهيار نانسي صلاح في جنازة شقيقتها

وتداول الجمهوراليوم صوراً من جنازة شقيقة نانسي صلاح، وانهارت نانسي أثناء توديع شقيقتها وظهرت في حالة كبيرة من الحزن على وفاة شقيقتها الكبرى، والتي تعتبرها والدتها الثانية، خاصة إنها تولت تربيتها بسبب ابتعادها عن والدتها لفترة طويلة من حياتها، ووجهت نانسي صلاح رسالة مؤثرة بعدما فقدت والدتها وشقيقتها في يومين، وقالت:"اللهم لا اعتراض، الاتنين بينهم يومين، أمهاتي اللي ولدتني واللي ربتني.. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها".

الحزن يخيم على نانسي صلاح

وقدم عدد من الفنانين التعازي إلى نانسي صلاح بعد فقدان شقيقتها ووالدتها في يومين، ومنهم الفنانة نادية الجندي التي علقت لها:" الله يرحمها يارب البقاء لله خالص التعازي"، وتعاطف معها عدد كبير من الجمهور بسبب تلقيها صدمة كبيرة خلال يومين، خاصة بعد الكشف عن القصة المؤثرة لها مع والدتها والتي ابتعدت عنها لسنوات طويلة قبل أن تعود إليها في السنوات الأخيرة.

وكانت نانسي صلاح قد كشفت خلال لقاء إعلامي لها بعد شهرتها في برنامج "snl" بالعربي، إن البرنامج نجح في تعرف والدتها عليها، وقالت إن والدها منعها من رؤية والدتها لمدة 27 عام بعد انفصالهما، وظلت لسنوات تبحث عن والدتها إلى ان رأتها الأخيرة في البرنامج وتعرفت عليها وكانت لحظة مؤثرة للغاية.