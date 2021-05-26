"كم مرة جربت تهرب؟" .. نانسي عجرم تشوق الجمهور بقرب طرح ألبومها الجديد بالفيديو

نانسي عجرم النجمة اللبنانية بدأت في الترويج لألبومها الجديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مساء اليوم الثلاثاء البرومو الرسمي للألبوم المقرر طرحه قريبًا.

نانسي عجرم تنشر برومو ألبومها الجديد

نانسي عجرم ظهرت في البرومو الرسمي للألبوم الخاص بها، وهي تجلس أمام شاطئ البحر، وتتحدث عن طريقة الهروب من العالم وكيف أن الموسيقى المفضلة دوت الخليج التي سوف توفر طريقة مثالية للهروب، وتساعد الفرد على عمل شيء جديد.

نانسي عجرم تبدأ الترويج لأحدث ألبوماتها

ولم تكشف نانسي عجرم عن عنوان ألبومها واكتفت بوضع كلمة "Nancy 10"، كذلك لم تكشف عن موعد طرحه بعد، وتفاعل عدد كبير من محبي المطربة اللبنانية مع الفيديو الترويجي وهنأوها بالألبوم الجديد، فيما تنبأ البعض أن تكون الأغنية الرئيسية للألبوم حزينة.

وكانت نانسي عجرم قد كشفت في تصريحات سابقة عن أن ألبومها المنتظر من المقرر أن يضم 10 أغنيات، ما بين الأغاني باللهجة المصرية واللبنانية، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة.

عيد ميلاد نانسي عجرم

نانسي عجرم كانت قد تلقت العديد من الأسئلة مؤخرًا حول موعد طرح ألبومها الجديد المنتظر وذلك تزامنًا مع عيد ميلادها الـ38 الذي احتفلت به في منتصف مايو الجاري، مما جعل الفنانة اللبنانية تؤكد أن موعد طرحه بات قريبا حيث علقت قائلة: "قريبًا قريبًا!".

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الـ38، والذي يتزامن مع عيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا الـ12، ونشرت نانسي عجرم صورة لها مع ابنتها واحتفلت معها بهذه المناسبة، ووجهت رسالة تهنئة إلى ابنتها ميلا في هذه المناسبة وقالت: "إنت العيد ومعك بلّش عمري من جديد!"، ولاقت صورة نانسي عجرم مع ابنتها تفاعل كبير من الجمهور على انستقرام، بسبب جمالهما وعفويتهما في الصورة وكذلك بسبب الشبه الكبير بينهما.

وتصدرت نانسي عجرم مواقع التواصل في يوم ميلادها، بسبب رسائل الجمهور والنجوم لها وتذكر الجمهور أبرز لحظات حياة ومسيرة نانسي عجرم وشاركوها احتفالاتها بعيد ميلادها، وكذلك زملائها النجوم والذين حرصوا على توجيه رسائل تهنئة لها على مواقع التواصل.