عبد المجيد عبد الله يعلن أخيراً موعد طرح ألبومه الجديد.. يعود بعد غياب سنوات

عبد المجيد عبد الله حسم أخيراً موعد طرح ألبومه الجديد في 2021، وذلك بعد غياب طويل له عن إطلاق الألبومات منذ عام 2014، وشوق الجمهور لألبومه الجديد بعد الكشف عن موعده.

عبد المجيد عبد الله يعلن موعد ألبومه الجديد

وشوق الفنان عبد المجيد عبد الله الجمهور بالكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد بعد غياب سنوات وبعد عدة تأجيلات للألبوم المنتظر، وحسم عبد المجيد عبد الله موعد طرح الألبوم وأعلن عن نزوله في موسم عيد الأضحى، وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر:"الألبوم في عيد الأضحى إن شاء المولى"، وشوقت أيضاً شركة روتانا الجمهور للألبوم والذي سيأتي برعايتها وغردت:" فزّت الأشواق واحترنا بالكلام ودقّت الساعة وله وشوق وغرام للألبوم المنتظر".

عبد المجيد عبد الله يعود للألبومات بعد غياب

وأعادت شركة روتانا نشر تغريدة الفنان عبد المجيد عبد الله، وشوقت الجمهور للألبوم والذي يبدو أنها ستبدأ الدعاية له حالياً تمهيداً لطرحه في عيد الأضحى، وعلقت الشركة قائلة:" وش هالصباح الحلو يا جمهور أمير الطرب"، ويأتي الألبوم بعد عدة تأجيلات وبعد انتظار طويل من الجمهور لألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، حيث كان آخر ألبوماته بعنوان "إسمعني" عام 2014 مع شركة روتانا، واكتفى بعده بطرح الأغاني المنفردة.

عبد المجيد عبد الله يشوق الجمهور لألبومه الجديد

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد تحدث مؤخراً عن أسباب تأجيل ألبومه الجديد، وقال في تصريحاته الأخيرة إنه يعمل في الألبوم منذ فترة طويلة، لكنه يحاول طوال الوقت أن ينتقي أغانيه بحذر، وأن يقدم للجمهور "توليفة مضبوطة" بحسب قوله، موضحًا أنه يسجل أغانيه وإذا لم تنل إعجابه بعد التسجيل، يقوم بإعادة تسجيلها أو حتى توزيع الأغنية من جديد إذا لزم الأمر، حتى تخرج الأغاني بأفضل شكل ممكن.

ويذكر أن عبد المجيد عبد الله قد أطلق خلال الفترة الماضية أكثر من أغنية منفردة بالتعاون مع شركة روتانا منها أغنية "هانت عليك" وهي من كلمات رحاب، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، كما أطلق أغنية "ما كان هذا حب"، وهي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، وكانت آخر أعماله في أغنية "الشتاء حولك" والتي طرحها للترويج للسياحة في المملكة السعودية في موسم الشتاء.