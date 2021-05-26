القصة الكاملة لأزمة شريف دسوقي الصحية..عانى من الظلم وأصيب في تصوير مسلسل قبل بتر قدمه

شريف دسوقي حصد تعاطف وتضامن كبير من الوسط الفني والجمهور في الساعات الأخيرة، بعد الكشف عن خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه بسبب إصابته بالقدم السكري، وتدخل عدد من النجوم بالإضافة إلى نقابة الممثلين وغيرها من الجهات للمساعدة في علاجه.

شريف دسوقي عانى نفسياً قبل عملية بتر قدمه

وبدأت أزمة الفنان شريف دسوقي الصحية أثناء تصوير فيلم أحد المسلسلات العام الماضي، وأصيب بجرح في قدمه أثناء تصوير أحد المشاهد، والذي كان بداية معرفته بالإصابة بمرض السكر، وذلك بعد المضاعفات التي حدثت في جرح قدمه بالإضافة إلى دخوله المستشفى بسبب شعوره بالتعب في التصوير، وسبب له هذا الأمر عدة أزمات بسبب اتهامه بالتهرب من التصوير وإدعاء المرض وكذلك بسب عدم حصوله على أجره في أحد الأعمال الفنية.

شريف دسوقي يحصد تعاطف كبير من النجوم والجمهور

وظهر شريف دسوقي بعد أزمته في برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، وحكى تفاصيل مؤثرة عن إصابته ومعاناته الصحية، وبكى على الهواء بسبب الاتهامات التي واجهها في تلك الفترة وقال في تدوينة له أيضاً:" اللي حصل إني أُصبت في رجلي أثناء تصوير أحد المسلسلات اللي مشوني منها، ويشهد على كدا كل اللي بيتعاملوا معايا.. اتصابت يومها بجرح صغير ومكنتش أعرف إني عندي سكر.. ليه الموهوب واللي بينوّر في زماننا بيحاربوه؟ .. ليه احنا البلد اللي بتقتل الموهوبين الحقيقيين؟ .. أنا زعلت عشان حالتي كانت صعبة من 8 شهور استشاريين كانوا يعيطوا وميقدروش يبصوا لرجلي".

وقال شريف دسوقي إنه لم يحصل على أجره كاملاً في أعماله الأخيرة، وتحامل على نفسه من أجل تصوير أعماله مثل فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض في رأس السنة، ووصف ما حدث معه بالظلم، خاصة بعد التشكيك في مرضه وخروج عدة شائعات عنه، وذلك قبل أن تتدهور حالة قدمه في الفترة الأخيرة، ويضطر إلى إجراء عملية جراحية لبتر قدمه.

تطورات حالة شريف دسوقي الصحية

وكشفت الفنانة بدرية طلبة أمس عن خضوع شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه، قبل أن يلقى شريف دسوقي تضامن كبير من النجوم والوسط الفني، والذين عرض بعضهم التبرع لعلاجه وتوفير طرف صناعي له، قبل أن تعلن وزارة الصحة اليوم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة ومتابعة علاجه وتوفير كل اللازم له، خاصة بعد الكشف عن قصته المؤثرة مع المرض والأزمات في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن شريف دسوقي هو مؤلف وممثل ومخرج مسرحي، وحقق شهرة كبيرة بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم "ليل خارجي" وقدم بعده أشهر أدواره "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش"، وله عدة أدوار في السينما والتلفزيون، وينتظر عرض أحدث أعماله في فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي.