إلهام الفضالة تحرج مي العيدان وتحسم حقيقة مسرحيتها الجديدة مع طارق العلي.. بالفيديو

إلهام الفضالة أثارت الجدل مؤخراً بعد الإعلان عن تعاونها مع الفنان طارق العلي في مسرحية تلفزيونية جديدة بعنوان "حلم أمينة"، والتي ربط بينها الجمهور وبين مسلسلها الأخير "أمينة حاف"، إلا انها حسمت الجدل حول المسرحية الجديدة.

إلهام الفضالة تحرج مي العيدان

ونفت الفنانة إلهام الفضالة نيتها أو تعاقدها على مسرحية جديدة بعنوان "حلم أمينة" مع الفنان طارق العلي، وذلك بعدما أعلنت الإعلامية مي العيدان عن الخبر وذكرت في تدوينة لها أن إلهام الفضالة تجهز لمسرحية جديدة مع طارق العلي وقالت:" خبر حصري تستعد النجمة الهام الفضالة لتقديم مسرحية كوميدية باسم حلم امينة من انتاج وبطولة طارق العلي و شهد السلمان ومجموعة اخرى، وهي مسرحية تلفزيونية سوف يتم بيعها على المنصاب التلفزيونية خلال الفتره القادمة وليست للعرض الجماهيري".

إلهام الفضالة تحسم حقيقة مسرحيتها الجديدة

وحرصت إلهام الفضالة على نفي الخبر الذي نشرته مي العيدان سريعاً، ونشرت فيديو أوضحت به حقيقة الأمر وذلك بعد التساؤلات الكثيرة التي وصلتها من الجمهور حول المسرحية، وأحرجت إلهام الفضالة مي العيدان بنفيها للخبر وتأكيدها إنها لا تعرف شيئاً عن المسرحية ولم تتعاقد على أي أعمال جديدة في الفترة المقبلة، ولا يوجد تعاون حالي بينها وبين الفنان طارق العلي.

وقالت إلهام الفضالة في الفيديو إنها فوجئت بالتدوينة المنتشرة حول تعاونها مع طارق العلي في مسرحية باسم "حلم أمينة"، إلا أنها كانت مرشحة لبطولة مسرحية أخرى من بطولتها بمفردها، ولا يوجد بها الفنان طارق العلي، وليست باسم "حلم أمينة"، ولكنها اعتذرت منذ يومين عن تقديم المسرحية بسبب انشغالها في عدة أعمال أخرى، ولن تستطيع الفترة الحالية إجراء بروفات وتصوير مسرحية تلفزيونية، وقالت إن البعض ينشر أخبار غير صحيحة لا يدري عنها شيئاً أو وصلت إليهم أخبار خاطئة.

إلهام الفضالة في مسلسل "أمينة حاف"

وكانت الفنانة إلهام الفضالة قد قدمت في موسم رمضان الماضي مسلسل "أمينة حاف" والذي أثار الجدل وقت عرضه بسبب مناقشتها لعدة قضايا اجتماعية من بينها تعدد الزوجات، بالإضافة إلى الجدل الذي أثارته الحلقة الأخيرة بعد اكتشاف أن أحداث المسلسل كانت مجرد حلم عند شخصية "أمينة" التي جسدتها إلهام الفضالة في المسلسل.