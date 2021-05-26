هكذا أخفت إيمي ودنيا خبر وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز..ترتديان الألوان وتضحكان معها

رامي رضوان كشف عن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز الصحية، وكذلك عن حالة دنيا وإيمي سمير غانم، وكشف عن الطريقة التي أخفوا بها خبر وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز.

رامي رضوان يكشف تفاصيل حالة دلال عبد العزيز الصحية

وقال الإعلامي رامي رضوان في برنامجه اليوم، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في المرحلة الحرجة والصعبة، وإنها تحتاج إلى فترة علاج لكي تتعافى من آثار ومضاعفات فيروس كورونا، وأضاف إنه رغم سلبية المسحة الأخيرة التي أجرتها إلا انها ما زالت تعتاج إلى العلاج لكي يتعافى جسدها من الفيروس وآثاره، وطلب من الجمهور تكثيف الدعاء لها في الفترة الحالية لكي تتجاوز تلك المرحلة.

رامي رضوان يكشف طريقة إخفاء خبر وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز

وتحدث رامي رضوان عن معاناة دنيا وإيمي سمير غانم النفسية في الوقت الحالي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة، وقال إن إيمي ودنيا يحملان مسئولية وعبء ثقيل جداً، خاصة إنهم لم يستطيعوا الحزن على والدهم الراحل بسبب خوفهم على حالة دلال عبد العزيز الصحية، وأضاف إنهم اتفقوا على سيناريو لتنفيذه حتى لا تعرف دلال عبد العزيز بالأمر وتتدهور حالتها الصحية.

وقال رامي رضوان في حديثه إن إيمي ودنيا ترتديان الملابس الملونة رغم الحداد حتى لا تشعر دلال عبد العزيز بشيء، وكذلك اتفقت الأسرة مع إدارة المستشفى على إبعاد التلفزيون عن غرفتها حتى لا تعرف الخبر من نشرات الأخبار، بالإضافة إلى سحب هاتفها المحمول منها، وكشف رامي رضوان إنهم يضطرون إلى الابتسام والضحك معها حتى لا تعرف بالأمر وحتى لا تتدهور حالتها الصحية.

دلال عبد العزيز تقلق الجمهور على حالتها الصحية

ونفى رامي رضوان بعض الشائعات المتداولة حول دلال عبد العزيز وأبرزها معرفتها بخبر وفاة سمير غانم أو حضورها جنازته، وقال إنها ما زالت في المستشفى ولا تعرف الخبر، وأضاف إنه يشعر بإنها تشعر بسمير غانم رغم إخفاء الخبر عنها، وطلب من الجمهور الدعاء لإيمي ودنيا سمير غانم أيضاً بسبب حاجتهما إلى الدعاء في هذه المرحلة الصعبة.