3 أفلام جديدة تنتظر العرض الشهر المقبل..ليلى علوي تنافس بـ"ماما حامل" وغموض موقف محمد هنيدي

أعلنت عدة أعمال سينمائية جديدة مؤخراً عرضها الشهر المقبل بالسينمات، في موسم منافسة جديد بعد موسم عيد الفطر، وقبل موسم عيد الأضحى السينمائي، وعلى رأس هذه الأعمال فيلم "ماما حامل" للفنانة ليلى علوي.

ليلى علوي تنافس بفيلم "ماما حامل" بعد عيد الفطر

وعلى رأس الأعمال المتنافسة سينمائياً الشهر المقبل، فيلم "ماما حامل" للفنانة ليلى علوي، التي طرحت البرومو الأول للفيلم مؤخراً، وأعلنت عرضه في الثاني من يونيو المقبل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني وغيرهم، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، وتعود به ليلى علوي إلى السينما بعد آخر أعمالها في 2016 بفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

أشرف عبد الباقي يطرح برومو فيلم "سقراط ونبيلة"

وانضم إلى فيلم "ماما حامل"، فيلم "سقراط ونبيلة"، والذي طرح صناعه مؤخراً البرومو الأول له، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد فهيم ومحمد عبد العظيم ودينا وسامي مغاوري وغيرهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فتاة من عائلة ثرية تقع في حب شاب من طبقة فقيرة، ويحاول والدها منعها من الزواج منه وتحاول التخلص من استغلال والدها لها في أعماله التجارية.

وأعلن صناع فيلم "سقراط ونبيلة" عن عرضه في 16 يونيو المقبل، لينضم إلى المنافسة بجانب عدد من الأعمال الأخرى وأبرزها فيلم "الشنطة" والذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد وشيرين ومحمد عبد العظيم وشريف دسوقي وغيرهم، وتدور أحداثه أيضاً في إطار كوميدي.

غموض مصير فيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي

وينتظر جمهور السينما تحديد موعد عرض عدة أفلام والتي كان من المقرر عرضها في موسم عيد الفطر مؤخراً، وعلى رأسها فيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي والذي تردد عرضه في الفترة المقبلة ولكنه لم يحدد الموعد النهائي لعرضه بعد عدة تأجيلات، بالإضافة إلى فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي والذي عرض البرومو الرسمي له مؤخراً ولم يتحدد موعد عرضه، وتنافست 3 أفلام مؤخراً في موسم عيد الفطر وهي "أحمد نوتردام" لرامز جلال و"ثانية واحدة" لدينا الشربيني ومصطفى خاطر و"ديدو" لكريم فهمي.