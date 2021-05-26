شاهد.. الراقصة جوهرة تظهر بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الراقصة جوهرة، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت جوهرة في الصور خلال قضاء إجازتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة وعار من الساقين، وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة ناعمة، فيما وضعت المكياج ذات الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.
وعلقت جوهرة قائلة: "الرقص في الظلام في ضوء القمر الباهت" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.
وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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