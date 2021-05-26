رامي رضوان: دلال عبدالعزيز لازالت حالتها صعبة ولم نخبرها بوفاة سمير غانم

كشف الاعلامى رامي رضوان أن الفنانة دلال عبدالعزيز لازالت حالتها الصحية حرجة، مؤكدا أنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، مشيرا إلى أن ذلك تطلب من بناتها دنيا وإيمى ومن الأسرة كلها مجهود كبير في محاولة إخفاء خبر الوفاة، حيث تم فصل التليفزيون من غرفتها، وإتاحة بدائل تشاهد من خلالها مواد مسجلة.

ونفي رامى كل ما تردد عن خروج الفنانة من العناية المركزة أو خروجها من المستشفى، متابعا أنها سلبي كورونا بعد عمل عدة تحليلات إلا أنها تعانى من أعراض ما بعد الإصابة بالفيروس، وهى أعراض صعبة للغاية وأشد من أعراض الفيروس نفسه.

وأكد أنهم يحاولون داىمًا رسم الابتسامة وارتداء ملابس عادية حتى تظهر الأمور طبيعية، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه لديها إحساس بوفاة زوجها إلا أنه لم يتأكد بمعلومة.