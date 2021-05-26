مؤلفة المسلسل الكويتي "الروح والرية" تكشف لـ"دوت الخليج" عن أسباب نجاحه

أنفال علي الدويسان الكاتبة والمؤلفة الكويتية حقق أحدث أعمالها الدرامية "الروح والرية" نجاحا كبيرا وأشاد به قطاع واسع الجمهور، وذلك بعد عرضه في شهر رمضان الماضي، ويأتي المسلسل بعد تجربة درامية مهمة للكاتبة الكويتية في عام 2018 حملت عنوان "محطة الانتظار".

أسباب نجاح مسلسل "الروح والرية"

أنفال علي الدويسان كاتبة مسلسل "الروح والرية" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن أسباب نجاح المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الجماهيري والنقدي، الكاتبة الكويتية ارجعت النجاح الكبير إلى العمل الجماعي من عناصر المسلسل من كتابة إلى إخراج، وكذلك شركة الإنتاج التي قدمت كافة التسهيلات لفريق المسلسل ونجومه، فقالت أنفال علي الدويسان: "نجاح كل عمل يعتمد على عدة أمور أساسها نص مكتوب بإتقان ومخرج لديه رؤية إخراجية مميزة، وشركة إنتاج توفر كل ما يلزم من ديكور وأزياء، وفنانيين يتم اختيارهم بطريقة تناسب الشخصيات المكتوبة لذا فالنجاح نتاج عمل جماعي".

أنفال الدويسان: "منير الزعبي مخرج يحترم النص المكتوب"

أنفال علي الدويسان تحدثت كذلك عن الفوارق بين ما تقدمه الأعمال التي تعبر عن فترات زمنية معينة كمسلسل "الروح والرية"، والمسلسلات الكوميدية، حيث أكدت أن النوعية الأولى من الأعمال تعطي جمال وإبهار من ناحية الصورة لتكون أكثر جاذبية لأعين المشاهد، كما شددت على التعاون المثمر مع المخرج منير الزعبي في مسلسل "الروح والرية" التي وصفته بكونه من المخرجين الذين يحترمون النص المكتوب، فقالت: "الأعمال الحقبوية تختلف تماما عن الكوميدية، وما يميز الحقبوي أنه يعطي جمال للصورة وابهار وفيه جذب لعين المشاهد من جماليات الديكور والأزياء، ولذلك جاء التعاون مع منير الزعبي دليل التفاهم بيني وبينه لأنه أكثر مخرج يحترم النص المكتوب ولديه رغبه كبيره في تحدي كل الصعوبات واظهار العمل في أفضل صوره".

أنفال الدويسان تستعد لعمل درامي جديد

الكاتبة أنفال علي الدويسان أكدت على تحضير عمل درامي جديد خلال الفترة القادمة لكن لن تكشف عنه في هذه المرحلة فقالت: "يتم التحضير الآن لعمل قادم وإن شاء الله سوف يتم الكشف عنه في الوقت المناسب"، وقد شارك في بطولة مسلسل "الروح والرية" مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية من بينهم الفنانة هبة الدري، وشيماء علي، ويعقوب عبدالله، وعبدالله التركماني، وريم ارحمة، ومحمد الدوسري، والعمل من إخراج منير الزعبي.

يذكر أن آخر عمل قدمته الكاتبة أنفال علي الدويسان مسلسل "محطة الأنتظار" الذي عرض في عام 2018، وشارك في بطولته كل من محمد المنصور، وأحلام محمد، وباسمة حمادة، وشيماء علي، وبثينة الرئيسي، فوز الشطي.