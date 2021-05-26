نهال عنبر تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نهال عنبر في الصورة بإطلالة صباحية و هي ترتدي فستان باللون البيج الفاتح مما اثار اعجاب متابعيها. وشاركت نهال عنبر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل “الطاووس” سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز. مسلسل “الطاووس” بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.

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