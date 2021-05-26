إليسا تحتفل بعيد استقلال الأردن

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد استقلال الأردن الذي بدأ الاحتفال به حينما وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكًا عليها، يوم ٢٥ من شهر مايو عام ١٩٤٦.

وقالت "إليسا" عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر":"كل التقدير والحب للأردن بعيد الاستقلال الـ ٧٥ وأتمنى أن يبقى هذا البلد الحبيب مزدهرا وآمنا وأن يكون أهله بخير وطمأنينة".

يذكر أن آخر ألبومات إليسا بعنوان "صاحبة رأي" وأغاني الألبوم هي: صاحبة رأي، أغانينا، عظيمة، وفي، مباحة، حبة اهتمام، على حس حكايتنا، هعتبرك مت، غلطة وقت، أنا شبه نسيتك، هنغني كمان وكمان، سمعني، ليك لوحدك، وإنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، قهوة الماضي، والأغنية الفرنسية " Mourir sur scène ".

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