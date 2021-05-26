وزيرة الثقافة تطلع على خطة الأنشطة للفنون الشعبية وتستعرض مشروعات التطوير من...

وزيرة الثقافة تطلع على خطة الأنشطة للفنون الشعبية وتستعرض مشروعات التطوير وتوجه بإعداد جيل جديد من فناني السيرك القومي

خيمة متنقلة للسيرك وتحديث مقر 15 مايو والبالون ضمن خطط التطوير

فى إطار متابعتها الدورية والمستمرة لسير العمل داخل أروقة وزارة الثقافة اطلعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على أهم الفعاليات التي نفذها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020 - 2021 حيث تم تقديم العديد من الأنشطة المتنوعة وصل عددها إلى 859 حفلاً حضرها ما يزيد على 11 ألف مشاهد هذا إلى جانب المشاركة في عروض المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك والتي تم بثها على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب .

كما نجح السيرك القومي فى تنظيم دورات تدريبية للأطفال على فنون السيرك ليكونوا نواة جيل جديد من الفنانين المتخصصين فى هذا المجال وبالفعل تم إلحاق 20 منهم ممن أتموا السن القانوني للعمل بالسيرك .

كذلك تم إجراء عمليات التطوير والتحديث ورفع كفاءة السيرك القومي وما شمله من تحديث نظم الإضاءة، وشاشات العرض، الملابس، وصيانة أجهزة الحركة، فضلاً عن قرب افتتاح السيرك القومي بمدينة 6 أكتوبر بعد إنهاء الإجراءات المتبعة .

وناقشت وزيرة الثقافة العديد من المشروعات لاستمرار عملية التطوير والتحديث منها تقديم فقرات جديدة تضاهى العروض العالمية واستكمال إضافة كافة الآلات الموسيقية الداعمة للاوركسترا المصاحب للفقرات واستحداث خيمة متنقلة لتقديم عروض السيرك فى مختلف المحافظات إضافة إلى أنه جارى العمل على تغطية صالة العرض الخاصة بمسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ليتواصل تشغيله طوال العام إلى جانب عمليات الإحلال والتجديد والتطوير بكل من مسرح البالون، ومقر السيرك بمدينة 15 مايو.