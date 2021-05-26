أحمد شيبة يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة ”علشان الحلوين”

يستعد المطرب أحمد شيبة لإطلاق أغنية "علشان الحلوين" خلال الأيام القليلة القادمة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

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