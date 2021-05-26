أحمد السعدني يشكر الرئيس بعد تدخله لعلاج شريف دسوقي

وجه الفنان أحمد السعدني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركة المُتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خاصة أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية. وقال أحمد عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":" ألف شكر سيادة الرئيس"، وأرفق التغريدة ببيان نقابة المهن التمثيلية حول متابعة الرئيس لحالة الفنان شريف دسوقي. يذكر أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج الفنان شريف دسوقى بعدما خضع لعملية جراحية أمس الأول الاثنين، نتج عنها بتر ساقه.

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