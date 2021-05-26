شاهد.. فيفي عبده تطمئن جمهورها.. ففاضلي خطوة وأبقي كويسة

طمأنت الفنانة فيفي عبده ، جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية في الفترة السابقة.
ونشرت فيفي عبده ، مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام ، وعلقت قائلة : " الحمدلله رب العالمين ، فاضلي خطوة وهكون كويسة الحمدلله بشكركم ودا بفضلكم وبفضل دعواتكم ، كل اللي بيحبوني ربنا يخليكم ليا ، أنا متشكرة جدا بقيت كويسة ".
جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده، قد تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية دخلت علي أثرها المستشفى، وقامت بإجراء عملية جراحية ، وقد علم الجمهور هذا الأمر من خلال ابنتها الفنانة عزة مجاهد والتي قد نشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وكتبت معلقة:" ادعوا لأمي دخلت العمليات ".
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