عمر خيرت يحيي حفلتين بدار الأوبرا يومي 30 و31 مايو

يستعد الفنان عمر خيرت لإحياء حفلتين على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يومي 30 و31 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية، منها، "ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، صابر يا عم صابر، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش".

بدأت علاقة عمر خيرت بالبيانو أثناء دراسته الكونسرفتوار عام 1959 على يد البروفيسور الإيطالي "كارو، وبعد تخرجه انتقل لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

كان له السبق في إعادة توزيع الأغاني التي لحنها محمد عبد الوهاب، مثل: انت عمري، وامتى الزمان، ووضعهم في ألبومان بعنوان "وهابيات"، فأعطى للأغاني مذاق خاص حتى أن محمد عبد الوهاب شكره على التوزيعات واعتبرها أجمل هدية قُدمت له.

تعاون خلال مسيرته الفنية مع كبار المطربين، منهم: محمد منير، على الحجار، انغام، حنان ماضي، هاني شاكر، لطيفة وغيرهم، كما قام في تأليف اعديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والاكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلى الآلات الشرقية كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان.