شاهد.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي داخل الجيم ، وعلقت قائلة: "يومكم نشاط وصحة".
وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.
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