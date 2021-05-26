رغم وجود عدد كبير من المسلسلات التركية على الساحة إلا أن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60 يخطى بمتابعة خاصة، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60 واحد من أكثر المسلسلات متابعة في الوطن العربي والشرق الأوسط وله متابعين في الكثير من أنحاء الدول العربية، وتعتبر المسلسلات التركية واحدة من المسلسلات المتميزة التي نجحت بشكل كبير في مصر.

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مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60 وتدورأحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60، حول مشهد صراع تاريخي حيث أن عثمان إبن ارطغرل إبن سليمان شاه يقوم بتأسيس الدوله العثمانيه، وذلك بعد وفاه والده أمير القبائل التركية وانتقال المنصب الخاص به الى ابنه عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، والذي قد ورث ابنه عثمان منه شجاعته وطريقته فى الحكم كم انه كان يشبه ابيه في الطريقه التي يتصرف بها حيث تمكن بعد ذلك من انشاء دولة قوية تصد كل الهجمات الصليبيه خلال أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60.

ومسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60، قد تم تصويره في تركيا بمدينه إسطنبول، وقد تم بث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60 أول مره في العشرين من شهر نوفمبر سنه 2019، وقام المنتج محمد بوزداغ بانتاج مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 60 وقام متين جوناى بالإخراج مسلسل المؤسس عثمان.

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