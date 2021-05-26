الكشف عن تفاصيل مسلسل "صالون زهرة" لنادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وما علاقة انفجار بيروت؟

نادين نسيب نجيم بدأت مؤخرًا تصوير دورها في مسلسل "صالون زهرة" الذي تعود للتعاون من خلاله مع الفنان معتصم النهار بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض عام 2019.

تفاصيل مسلسل "صالون زهرة" لنادين نسيب نجيم

مسلسل "صالون زهرة" هو مسلسل كوميدي درامي مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد قريبًا، ومن إخراج جو بوعيد ومن إنتاج شركة الصباح، وتأليف نادين جابر التي كشفت عن تفاصيل العمل من خلال لقاء ببرنامج "ET بالعربي"، حيث أوضحت أن أجواء المسلسل ستدور في إطار الدراما والكوميديا الشعبية، المهتمة بالنساء وتفاصيلهن.

علاقة انفجار بيروت بمسلسل "صالون زهرة"

كما أكدت أن الفنان اللبناني معتصم النهار سوف يقدم دورًا جديد تمامًا عليه، لا يشبه ما قدمه من قبل، ولفتت نادين جابر إلى أن نادين نسيب نجيم دوت الخليج الأخرى شخصية تتمتع بخفة ظل وأن دورها سيكون جديدًا كذلك، وعن فكرة توظيف جروح وندبات نادين نجيم الناتجة عن الحادث الذي تعرضت له في انفجار بيروت، في أحداث العمل الجديد، أوضحت كاتبة المسلسل أن هذا الأمر كان مطروحًا في البداية عندما كانت الندبات ظاهرة بشكل واضح.

وأضافت أنه حاليًا نادين نجيم باتت أفضل كثيرًا وأصبحت لا تعاني من أثار أي جروح، فبالتالي تم إلغاء فكرة توظيف جروحها في الأحداث، كما نفت نادين جابر فكرة تسليط الضوء على انفجار بيروت ضمن أحداث مسلسل "صالون زهرة".

أحدث أعمال نادين نسيب نجيم

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم هو مسلسل "عشرين عشرين" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنان قصي خولي، وحقق نجاحًا كبيرًا وردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور.

وتدور قصة المسلسل حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها تقع في حبه، وشارك في بطولة العمل بجانب نادين نسيب نجيم وقصي خولي، كل من فادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.