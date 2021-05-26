صفاء سلطان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ21 وتغني لها أغنية نوال الزغبي ..فيديو وصور

صفاء سلطان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايميلي الـ21 وسط أجواء مميزة وبهيجة بحضور جمع من أصدقائهما، فيما كانت المفاجأة بأن غنت الأم لإبنتها أغنية مؤثرة لنوال الزغبي والتي أهدتها اياها بهذه المناسبة السعيدة.

صفاء سلطان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايميلي

الفنانة السورية صفاء سلطان شاركت متابعيها عبر حسابها على ستوري انستغرام بجموعة مقاطع فيديو وصور ترصد أجواء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها ايميلي التي أتمت عامها الـ 21، وظهرت الأم والإبنة بملابس متشابهة حيث أطلتا بالجينز الأزرق الضيق والبلوزة البيضاء المكشوفة عند الكتف.

وبدا أن الحفل أقيم في الباحة الخارجية لمنزل صفاء سلطان امام حمام السباحة، وجاء الديكور مزدانا باللونين الأبيض والزهري مع تواجد عدد من قوالب الكيك المزينة بإسم ايميلي الى جانب زينة البالونات الملونة والورود.

وظهرت صفاء سلطان في أحد المقاطع المؤثرة وهي تؤدي الأغنية الشهيرة لنوال الزغبي "يا تيا نورتي البيت" لكنها استبدلت اسم تيا بإسم ابنتها ايميلي، وأهدتها لإبنتها التي تبادلت معها الأحضان أثناء الغناء بمشهد مؤثر وسط اعجاب الحضور.

كما قدمت صفاء سلطان معايدة لإبنتها عبر انستغرام كتبت لها فيها :"بتاريخ هاد اليوم صرت ام لأحلى صبيه بالدنيا اميرة حياتي ونور عيوني بنتي ورفيقتي وسندي نقطة ضعفي ونقطة قوتي (املي) ربي يسعدك ويحميكي ومايحرمني منك ياكل الدنيه ..بحبك ماما”.

وتفاعل المتابعين مع اجواء حفل عيد الميلاد، وتوقفوا عند الإطلالة لكل منهما حيث أكدوا على عدم ظهور الفارق العمري بين الأم وابنتها معتبرين بأنهما تبدوان كشقيقتين، وتمنوا للإبنة الأمنيات السعيدة في عيد ميلادها.

يذكر أن صفاء سلطان لديها فقط ابنة وحيدة من زواجها الأول والسابق، وسبق وأن تزوجت أكثر من مرة وانتهت زيجاتها بالإنفصال.

صفاء سلطان وآخر مشاركاتها الفنية

على صعيد فني، شاركت صفاء سلطان بالموسم الرمضاني الماضي الفائت للعام 2021 بمسلسل "​خريف العشاق​" إلى جانب عدد من الممثلين السوريين.

كما قدمت صفاء سلطان في شهر رمضان برنامج مسابقات تحت عنوان "الكنز".