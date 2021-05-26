فيفي عبده تظهر بالفيديو وتعلن تعافيها من المرض بعد 6 أشهر من المعاناة بالمستشفيات

فيفي عبده النجمة المصرية حرصت على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بعد أكثر من شهر منذ خضوعها لعملية جراحية، وذلك من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستجرام، كشفت فيه تطورات حالتها.

فيفي عبده تعلن تعافيها بعد شهر من إجراء الجراحة الطارئة

فيفي عبده ظهرت في الفيديو وهي تجلس بمكان مفتوح، وأكدت أنها استعادت عافيتها بشكل كبير بعد مرور أكثر من شهر على خضوعها للعملية الجراحية، ولكن تفصلها فترة بسيطة جدًا عن التعافي بشكل كامل، لتعود لحالتها الطبيعية.

كما أكدت فيفي عبده أنها بصدد العودة من أجل التفاعل مع الجمهور مباشرة عبر انستجرام كما اعتادت في السابق، وسوف تظهر في فيديوهات جديدة قريبًا.

النجمات يرحبن بعودة فيفي عبده وتعافيها

عودة فيفي عبده وإعلانها تعافيها من أزمتها الصحية التي تسببت في دخولها المستشفى لفترة وعدم قدرتها على الحركة؛ لاقت ترحيبًا كبيرًا من عدد من النجمات ومنهن، المطربة أنغام التي علقت على أحدث فيديوهات فيفي وقالت: "ألف حمد لله على سلامتك يا قمرة"، أما الفنانة سوسن بدر فكتبت في تعليقها: "الف حمد وألف شكر حبيبتي .. سلامتك"، بينما الفنانة حنان مطاوع فكتبت: "ألف سلامة عليكي حبيبتي"، فيما اكتفت غادة عبد الرازق بوضع الرموز التعبيرية التي تعبر عن سعادتها بعودة فيفي عبده لطبيعتها بعد التعافي، لطيفة كتبت كذلك: "حبيبة قلبي ألف حمد لله على سلامتك"، بينما كتبت نيكول سابا: "ألف حمد لله على سلامتك يا قمر".

الجدير بالذكر أن فيفي عبده قد غادرت المستشفى مؤخراً، قبل حوالي شهر تقريبًا، واحتفلت بعيد ميلادها في يومها الأخير بالمستشفى، وعلقت فيفي عبده على حسابها بانستجرام على احتفال عيد ميلادها، وكشفت مغادرتها المستشفى، ونشرت صورة لقالب حلوى عيد ميلادها وقالت: "انا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط اولادي واهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

تفاصيل حالة فيفي عبده الصحية

وكانت فيفي عبده قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلنت أنها على وشك إجراء عملية جراحية طارئة بسبب خطأ طبي في طريقة تناولها لحقنة علاجية في ظهرها، وهو ما تسبب في مرورها بوعكة صحية طوال الفترة الماضية والتي تخطت 6 أشهر تقريبًا، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه داخل المستشفى وهي تنتظر خضوعها للعملية الجراحية بعد ساعات، وقالت في الفيديو: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت اني ادخل العمليات بكرة ساعتين"، ولفتت فيفي عبده إلى أنها كانت تتعرض لعدة شائعات في الفترة الماضية عن مرورها بأزمة صحية ودخولها المستشفى، إلا أن هذه الشائعات تحولت لحقيقة وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

كما نشرت ابنتها بعد خروج فيفي من غرفة العمليات؛ صورة لوالدتها وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.